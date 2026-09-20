محلل رياضي: صفقة بيزيرا ناجحة للزمالك.. والقلعة البيضاء ممكن تسدّد ديونها بهذه الطريقة

أشاد المحلل الرياضي شادي حبشي بصفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي الإماراتي، معتبرًا أن النادي الأبيض حقق استفادة مالية من بيع اللاعب بعد موسم واحد فقط.

وقال شادي حبشي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك اشترى خوان بيزيرا بقرب الـ2 مليون دولار، وبعد موسم واحد باعه بـ5 ملايين دولار + بونص».

وأضاف: «أنا بشوف إنها صفقة ناجحة للزمالك، ولو الزمالك اشتغل بالطريقة دي عامة ممكن يقدر يسد ديونه، إنه يجيب لاعب بوتينشال يشتغل عليه ويبيعه بعدها ويكسب فيه وهكذا».

وأشاد المحلل الرياضي بدور جون إدوارد في إتمام الصفقة، قائلًا: «جون إدوارد اشتغل حلو جدًا في الصفقة دي».

وأوضح شادي حبشي أن تحفظه الوحيد يتعلق بالأرقام التي ترددت في بداية التعاقد مع بيزيرا، قائلًا: «أنا بس مشكلتي الوحيدة إن فيه ناس صدقت إن بيزيرا بـ600 ألف دولار، والأيام وضحت إن ده مش حقيقي».

وكان خوان بيزيرا قد انضم إلى الزمالك قبل أن يرحل عن الفريق بعد موسم واحد، لينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي، في صفقة حقق من خلالها النادي الأبيض عائدًا ماليًا، وفقًا لما ذكره شادي حبشي.