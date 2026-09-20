البحرين تدين تصاعد الاعتداءات الحوثية ضد السعودية .. وتحذير للخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، تضامن المنامة الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجدّدت الوزارة دعوة مملكة البحرين، مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومحاسبة مرتكبيها، وتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216).



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك احتمالاً لتصعيد الصراع بين السعودية وأنصار الله المدعومة من إيران.

وذكرت الوزارة أن على الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية.

وأكدت أن على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها.