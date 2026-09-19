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أجندة نتنياهو في أمريكا تتقلص.. ساعات في نيويورك وخطاب أمام الأمم المتحدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أجندة نتنياهو في أمريكا تتقلص.. ساعات في نيويورك وخطاب أمام الأمم المتحدة

ترامب و نتنياهو
ترامب و نتنياهو
فرناس حفظي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يعقد لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وبحسب الجدول الزمني الحالي لدى الجانب الأمريكي، من المقرر أن يصل نتنياهو إلى نيويورك بعد مغادرة ترامب المدينة؛ ما يعني عدم وجود تداخل في وجود الزعيمين هناك. 

ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نيويورك قبيل إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يغادر الولايات المتحدة مباشرة بعد الخطاب عائدًا إلى إسرائيل.

ونقلت صحيفة «والا»، عن مصدر سياسي، أن زيارة نتنياهو إلى نيويورك ستكون قصيرة للغاية، نافية في الوقت ذاته تقارير عن توجهه إلى ولاية تكساس لعقد لقاء مع الملياردير إيلون ماسك.

إيران وغزة في صدارة تحركات ترامب

وفي المقابل، من المنتظر أن يركز ترامب خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على ملفات إيران وغزة، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من قادة دول الخليج.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن ترامب سيؤكد في خطابه أمام الجمعية العامة رفض حصول إيران على أسلحة نووية، كما سيستعرض ما تعتبره الإدارة الأمريكية تقدمًا في تنفيذ خطته المكونة من 20 بندًا بشأن قطاع غزة.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون إيران محورًا رئيسيًا في اجتماع ترامب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الملف الإيراني سيكون «قضية محورية» في المحادثات واللقاءات الدبلوماسية التي ستُجرى خلال أسبوع الجمعية العامة.

وبحسب المسؤول الأمريكي، ترى إدارة ترامب أن الضغوط على إيران تتزايد، مشيرًا إلى أن قدرة طهران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط تتراجع، في ظل وجود مسارات بديلة وتطور البنية التحتية، إلى جانب التحركات العسكرية والاقتصادية الأمريكية.

ترامب ينتقل من الأمم المتحدة إلى الصين

وعقب انتهاء تحركاته في نيويورك، ينتقل اهتمام البيت الأبيض إلى واشنطن، حيث يستعد ترامب لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينج في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يشهد برنامج الزيارة مراسم استقبال رسمية ولقاءً بين الرئيسين، إلى جانب مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض وفعاليات أخرى بمناسبة مرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات الأمريكية الصينية عددًا من الملفات الحساسة، بينها الذكاء الاصطناعي، والتجارة، والمعادن النادرة، والاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، فضلًا عن المواد الخام الصينية المستخدمة في تصنيع مادة الفنتانيل.

كما أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الجانبين يناقشان إمكانية خفض الرسوم الجمركية على نطاق محدود من المنتجات التي لا تُصنف باعتبارها استراتيجية.

ويأتي ذلك في أسبوع دبلوماسي مزدحم للرئيس الأمريكي، يبدأ بملفات إيران وغزة والشرق الأوسط في نيويورك، قبل أن ينتقل إلى واشنطن لمناقشة ملفات التجارة والتكنولوجيا والعلاقات مع الصين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة نيويورك

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