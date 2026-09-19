الصحة العالمية: 3500 وفاة و7400 إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية

أكد طارق ياسريفيتش، المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مصدرًا للقلق، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 3500 وفاة ونحو 7400 إصابة بالفيروس.

وأضاف ياسريفيتش، خلال مداخلة من جنيف، ببرنامج «الحصاد الأفريقي»، مع الإعلامي حساني بشير، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مستويات انتشار المرض تبدو مستقرة في بعض المناطق، إلا أن التفشي لا يزال يحصد الأرواح ويتسبب في معاناة كبيرة، ما يستدعي مواصلة الجهود للسيطرة عليه.

وأوضح أن الوضع الوبائي يختلف من منطقة إلى أخرى، موضحًا أن شرق الكونغو يشهد عدة تفشيات صغيرة في أقاليم وولايات مختلفة، وليس تفشيًا واحدًا في منطقة محددة، مشيرًا إلى أن بعض المناطق تشهد استقرارًا في أعداد الإصابات الجديدة، وهو ما وصفه بأنه مؤشر مشجع، إلا أن الاتساع الجغرافي للمنطقة يجعل السيطرة على المرض تحديًا كبيرًا.

ولفت إلى أن المنظمة تواصل متابعة المصابين والأشخاص المخالطين لهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين ووزارة الصحة، بهدف الحد من انتشار الفيروس والسيطرة على التفشي، مؤكدًا أن الاستجابة للمرض تتطلب استمرار العمل الميداني والوصول إلى بؤر التفشي، وكسر حلقات انتقال العدوى بين الأشخاص، إلى جانب دعم السلطات الصحية والمجتمعات المحلية في جهود مكافحة المرض.