كوفنتري سيتي يحقق فوزه الأول في البريميرليج بقيادة لامبارد على نوتنجهام فورست

حقق كوفنتري سيتي فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على نوتنجهام فورست بهدف دون رد، ضمن منافسات البريميرليج.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جاي دا سيلفا في الدقيقة 55، ليمنح كوفنتري سيتي انتصارًا ثمينًا ويضع حدًا لانتظاره من أجل تحقيق أول فوز له في المسابقة.

وعقب صافرة النهاية، احتفل فرانك لامبارد، المدير الفني لكوفنتري سيتي وأسطورة تشيلسي السابق، مع جماهير فريقه، في مشهد عكس أهمية الانتصار بالنسبة للفريق العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي هذا الفوز ليمنح كوفنتري دفعة قوية في بداية مشواره بالبريميرليج، بعد عودته إلى المسابقة عقب نحو ربع قرن من الغياب.

كان لامبارد أحد أبرز الأسماء في رحلة عودة كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما لعب دورًا أساسيًا في قيادة الفريق لتحقيق حلم العودة إلى دوري الأضواء، قبل أن يحتفل اليوم بأول انتصار له مع الفريق في البريميرليج.