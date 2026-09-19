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اتفاق مكة يدخل مرحلة الاختبار.. تركيا تلوّح بدعم السعودية في مواجهة الحوثيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتفاق مكة يدخل مرحلة الاختبار.. تركيا تلوّح بدعم السعودية في مواجهة الحوثيين

هاكان فيدان وزير خارجية تركيا
هاكان فيدان وزير خارجية تركيا
فرناس حفظي

لوّحت تركيا بإمكانية تقديم دعم عسكري للسعودية في حال طلبت الرياض ذلك، في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على المملكة، وذلك في إطار اتفاق الدفاع المشترك الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن السعودية قد تكون لديها «احتياجات عسكرية»، وإن أنقرة ستبحث هذه الاحتياجات في إطار الاتفاق الدفاعي الثلاثي المبرم بين الدول الثلاث.

يأتي التصريح في وقت تتزايد فيه الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف داخل الأراضي السعودية، ما وضع اتفاق الدفاع المشترك الموقع في مكة في أغسطس الماضي أمام اختبار عملي. وينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعتبر هجومًا على الدول الأخرى.

كانت تركيا والسعودية وباكستان قد وقعت في 7 أغسطس «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، بهدف تعزيز الردع الجماعي والتعاون الدفاعي، بما يشمل آليات للتنسيق السياسي والعسكري، وتدريبات عسكرية مشتركة، وتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية.

تأتي التطورات الأخيرة بعد تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية خلال الأيام الماضية، في وقت أكدت فيه باكستان التزامها باتفاقياتها الدفاعية مع الرياض، بينما أوضحت إسلام آباد في وقت سابق أنه لم تُطرح حينها مناقشة بشأن رد عسكري بموجب الاتفاق الثلاثي، مؤكدة أنها ستتحرك «عندما يحين الوقت».

كانت السعودية قد تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ نُسبت إلى الحوثيين، فيما أعلنت المملكة اعتراض عدد من الهجمات، وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

ويشير الموقف التركي إلى أن أنقرة تدرس احتياجات الرياض الأمنية والعسكرية ضمن آليات الاتفاق الثلاثي، إلا أن التصريحات المتاحة لا تعني إعلانًا تركيًا عن مشاركة عسكرية مباشرة في العمليات ضد الحوثيين.

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