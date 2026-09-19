بـ9 سيارات اختبارية.. ستيلانتس تكشف عن رؤيتها الجديدة للتنقل خلال معرض ‏باريس ‏

تستعد ستيلانتس لاستعراض تسع سيارات اختبارية وأكثر من 60 سيارة خلال معرض باريس للسيارات، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، بما يعكس طموحاتها المتجددة للنمو ومواصلة تنفيذ خطتها الاستراتيجية FaSTLAne 2030 التي كشفت عنها في مايو الماضي.

ويقع جناح ستيلانتس في القاعة الرابعة بمركز معارض بورت دو فرساي، ويمتد على مساحة 5,340 مترًا مربعًا، ليكون الأكبر في المعرض.

ويقدم الجناح مجموعة واسعة من السيارات تمتد من حلول التنقل الحضري إلى الرحلات طويلة المسافة، مع استعراض مختلف تقنيات منظومات الحركة والتزام الشركة بمنح العملاء حرية اختيار الطريقة التي تناسبهم في التنقل.

مجموعة واسعة من الطرازات الجديدة

DS Automobiles تحتفل بالإطلاق التجاري لطراز DS N°7، الذي يظهر للمرة الأولى في معرض سيارات دولي. ويجمع الطراز بين منظومات الحركة الهجينة والكهربائية بالكامل، مع مدى قيادة يصل إلى 740 كيلومترًا.

وتقدم FIAT طرازي Grizzly وGrizzly Fastback، وهما سيارتا SUV متكاملتان توفران المساحة والمرونة والعملية اليومية، مع إتاحة خيارات متعددة للعملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم.

أما Lancia، فتزيح الستار عن Lancia Gamma الجديدة، في خطوة تمثل عودة العلامة إلى سوق سيارات الكروس أوفر C-UV، ومحطة مهمة في مسار إعادة إطلاقها وتوسعها الأوروبي. وقد تم تصميم السيارة وتطويرها وإنتاجها في إيطاليا بمصنع ستيلانتس في ميلفي، حيث تجمع بين التصميم الإيطالي المميز، وخطوط فاست باك الانسيابية، والكفاءة الديناميكية الهوائية، ورحابة المقصورة والعملية اليومية.

وتواصل Leapmotor نموها في الأسواق العالمية، بدعم من شراكتها مع ستيلانتس، من خلال العرض الأوروبي الأول لطرازي B03، وهي سيارة كهربائية مدمجة من الفئة B تعتمد على تقنيات متقدمة، وD19، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة للعلامة.

ويعكس الطرازان أحدث توجهات ليب موتور في مجال التنقل الذكي والاتصال المتقدم وتقنيات السيارات الكهربائية.

وتقدم Opel مجموعة من الطرازات الجديدة، من بينها التصميم النهائي لسيارة Opel GSE 27FE المخصصة لبطولة فورمولا إي، إلى جانب العرض الأول لسيارة Corsa GSE، كما أكدت العلامة الألمانية الكشف عن أحدث سياراتها الاختبارية في العاصمة الفرنسية.

وتستعرض Alfa Romeo مجموعة طرازاتها بالكامل، بما في ذلك Junior وTonale وGiulia وStelvio و33 Stradale، إلى جانب سيارة Spider “Duetto” الأيقونية من متحف ألفا روميو في أريزي، احتفالًا بمرور 60 عامًا على إطلاقها.

وتعود Citroën إلى باريس، المدينة التي انطلقت منها قصة العلامة، بمجموعة متجددة بالكامل من الطرازات، مع الحفاظ على قيمها الراسخة في العملية والابتكار وتقديم حلول تركز على احتياجات المستخدمين، إلى جانب مفاجأة مستوحاة من أحد أكثر طرازاتها شهرة عبر تاريخها.

أما PEUGEOT، فتضع الإثارة في صدارة مشاركتها من خلال مجموعة من السيارات الاختبارية الجديدة، وأحدث طرازاتها عالية الأداء، إلى جانب ابتكارات مثل Hypersquare وPolygon. كما سيتمكن الزوار من مشاهدة مجموعة سيارات بيجو الكاملة، إلى جانب سيارة السباق 9X8 Hypercar المشاركة حاليًا في بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والسيارة الجديدة E-208 GTi.

ويؤكد الكشف عن تسع سيارات اختبارية الزخم الإبداعي المتجدد لدى ستيلانتس، مع التركيز على تحويل الأفكار التصميمية إلى سيارات قابلة للتطوير والإنتاج، بما يعكس هوية العلامات المختلفة ضمن رؤية متكاملة للشركة.

ويقدم رالف جيلز، رئيس التصميم في ستيلانتس، وجيل فيدال، رئيس التصميم لمنطقة أوروبا الموسعة، رؤية الشركة واستراتيجيتها الجديدة في مجال التصميم، التي تهدف إلى جمع الهويات المميزة للعلامات المختلفة ضمن سردية تصميمية متكاملة.

وتشكل التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا في تحويل التصميمات الإبداعية إلى منتجات فعلية، وفي إطار رؤية ستيلانتس، توظف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتطوير منتجات تسهم في تحسين حياة العملاء. وتأتي منصة STLA One المعيارية متعددة مصادر الطاقة في صميم هذه الرؤية.

ومن المقرر أن يستعرض نيد كوريك، الرئيس التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا في ستيلانتس، هذه الرؤية خلال جلسة نقاشية خاصة يوم الاثنين 12 أكتوبر، من الساعة 9:15 إلى 9:45 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي (CEST).

وتسهم هذه الابتكارات التكنولوجية في تسريع وتيرة تطوير وطرح السيارات، بالتوازي مع بناء مستقبل متعدد مصادر الطاقة يجمع بين الكهربة والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على حرية العملاء في اختيار منظومة الحركة التي تناسب احتياجاتهم.

وتأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية للمعرض والتزام ستيلانتس بتعزيز حضورها في صناعة السيارات العالمية، يترأس وفد الشركة أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لستيلانتس، وإيمانويل كابيلانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوروبا الموسعة، كما يشارك المسؤولان في البرنامج الكامل للمؤتمرات الصحفية والجلسات النقاشية المخصصة لعلامات المجموعة.