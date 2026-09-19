قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند ينتقد توتنهام بعد الخسارة أمام أستون فيلا
إياد الموسمي: معارك شرسة في الساحل الغربي باليمن للسيطرة على جبال باب المندب
الناتو يختتم مناورات "درع القطب الشمالي" في جرينلاند بمشاركة 11 دولة
الإندبندنت: 340 حادثة لطائرات مسيّرة قرب مواقع عسكرية بريطانية خلال 12 شهرًا
هانتر بايدن: إسرائيل سمحت عمدًا بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها في غزة
الدولار واليورو.. سعر العملات الأجنبية الآن
بوليتيكو: برلين تكبح أسعار الوقود بالضرائب والضغط على شركات النفط
بوليتيكو: منع موظفينا من دخول البيت الأبيض بعد قرار ترامب
أعشق مصر.. سلاف فواخرجي تكشف لـ«صدى البلد» كواليس نجاح «أرض الملائكة».. وتتحدث عن فلسطين وغزة وعودة أصالة | فيديو
تشييع جثامين 11 من قوات الجيش السوري قتلوا في انفجار بـ ريف دير الزور
أيمن الشريعي: علي محمود يمتلك الموهبة والثبات الانفعالي وسيكون له شأنا كبيرا
تأهب في الناتو ومخاوف من تعبئة واسعة.. أوروبا تستعد لاحتمالات تصعيد روسي بعد الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة "الترجمة الفورية" من جوجل دون إنترنت.. ولكن بشروط

ترجمة جوجل
ترجمة جوجل
شيماء عبد المنعم

تستعد ميزة "الترجمة الفورية" Live Translate، من جوجل لتصبح أكثر فائدة للمستخدمين، بعدما بدأت الشركة طرح إمكانية استخدامها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وتتيح الميزة للمستخدم التحدث بلغته الأصلية مع شخص يتحدث لغة أخرى، لتتولى ترجمة المحادثة بشكل تلقائي وفوري إلى اللغة المقابلة. ورغم أهمية هذه الخاصية، فإن اعتمادها سابقا على الاتصال بالإنترنت كان يمثل أحد أبرز قيودها.

وبحسب ما ذكره موقع Android Authority، بدأت شركة جوجل بالفعل في طرح وضع جديد للترجمة الفورية يعمل دون اتصال بالإنترنت، وهو ما قد يكون مفيدا بشكل خاص أثناء السفر إلى الخارج، حيث قد تكون تكلفة بيانات الهاتف مرتفعة، أو قد لا تتوفر تغطية شبكية مستقرة.

كما أن إمكانية استخدام الترجمة الفورية دون إنترنت تمنح المسافرين قدرا أكبر من الاطمئنان، حتى في الدول التي تتمتع بتغطية محمول جيدة وأسعار بيانات منخفضة، إذ لن يكون الاتصال بالشبكة شرطا للتواصل مع السكان المحليين.

الترجمة الفورية

دعم محدود للغات والهواتف
 

لكن الميزة الجديدة لا تزال تفرض عددا من القيود. ففي الوقت الحالي، يدعم وضع الترجمة الفورية دون اتصال الترجمة بين الإنجليزية وكل من الفرنسية والألمانية والبرتغالية والإيطالية والإسبانية والهندية والإندونيسية واليابانية والروسية والسويدية.

وهذا يعني أن عددا كبيرا من اللغات لا يزال غير مدعوم، كما يشترط الوضع الحالي أن تكون اللغة الإنجليزية إحدى اللغتين المستخدمتين؛ فلا يمكن، على سبيل المثال، إجراء ترجمة فورية دون إنترنت بين الفرنسية والألمانية مباشرة.

أما القيد الآخر فيتعلق بالأجهزة، إذ تقتصر الميزة حاليا على هواتف Google Pixel 11 وPixel 10 وPixel 9، ما يعني أن مستخدمي إصدارات Pixel الأقدم أو الهواتف التابعة لشركات أخرى لن يتمكنوا في الوقت الحالي من الاستفادة منها.

وبالتالي، لا يزال نطاق الاستفادة من الميزة محدودا نسبيا، وسط آمال بأن يكون هذا القيد مؤقتا وأن تصل خاصية الترجمة دون إنترنت إلى مزيد من الأجهزة واللغات مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل توفر بالفعل ميزة للترجمة الفورية على أجهزة آيفون يمكن استخدامها دون اتصال بالإنترنت، كما تقدم هواتف سامسونج Galaxy ميزة مشابهة مع دعم للعمل في وضع عدم الاتصال.

ومع ذلك، فإن الترجمة الفورية من جوجل ليست حصرية لهواتف Pixel، ولذلك سيكون توسيع دعم الوضع غير المتصل ليشمل مزيدا من الهواتف خطوة مهمة لجعل الميزة متاحة لشريحة أكبر من المستخدمين.

الترجمة الفورية جوجل ترجمة دون إنترنت ترجمة المحادثة الاتصال بالإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

صن داونز واهلي جدة

موعد مباراة الأهلي السعودي وصن داونز والقناة الناقلة

عمر جابر وكوكسال بابا

عمر جابر رفقة كوكسال بابا في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

رافينيا

برشلونة يقترب من تمديد عقد رافينيا حتى 2030

المدير الفني لمنتخب أنجولا

أليو سيسيه يعلن قائمة منتخب أنجولا لتصفيات كأس أمم أفريقيا

الزمالك

نجم الزمالك السابق: الأداء ممكن يتحسن.. والنتيجة هي الأهم في الفترة الحالية

بالصور

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بعد إعلان انفصالها.. دعاء صلاح تعلن مفاجأة عودتها في الشتاء بجلسة تصوير جديدة

دعاء صلاح
دعاء صلاح
دعاء صلاح

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد