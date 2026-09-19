ميزة "الترجمة الفورية" من جوجل دون إنترنت.. ولكن بشروط

تستعد ميزة "الترجمة الفورية" Live Translate، من جوجل لتصبح أكثر فائدة للمستخدمين، بعدما بدأت الشركة طرح إمكانية استخدامها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وتتيح الميزة للمستخدم التحدث بلغته الأصلية مع شخص يتحدث لغة أخرى، لتتولى ترجمة المحادثة بشكل تلقائي وفوري إلى اللغة المقابلة. ورغم أهمية هذه الخاصية، فإن اعتمادها سابقا على الاتصال بالإنترنت كان يمثل أحد أبرز قيودها.

وبحسب ما ذكره موقع Android Authority، بدأت شركة جوجل بالفعل في طرح وضع جديد للترجمة الفورية يعمل دون اتصال بالإنترنت، وهو ما قد يكون مفيدا بشكل خاص أثناء السفر إلى الخارج، حيث قد تكون تكلفة بيانات الهاتف مرتفعة، أو قد لا تتوفر تغطية شبكية مستقرة.

كما أن إمكانية استخدام الترجمة الفورية دون إنترنت تمنح المسافرين قدرا أكبر من الاطمئنان، حتى في الدول التي تتمتع بتغطية محمول جيدة وأسعار بيانات منخفضة، إذ لن يكون الاتصال بالشبكة شرطا للتواصل مع السكان المحليين.

الترجمة الفورية

دعم محدود للغات والهواتف



لكن الميزة الجديدة لا تزال تفرض عددا من القيود. ففي الوقت الحالي، يدعم وضع الترجمة الفورية دون اتصال الترجمة بين الإنجليزية وكل من الفرنسية والألمانية والبرتغالية والإيطالية والإسبانية والهندية والإندونيسية واليابانية والروسية والسويدية.

وهذا يعني أن عددا كبيرا من اللغات لا يزال غير مدعوم، كما يشترط الوضع الحالي أن تكون اللغة الإنجليزية إحدى اللغتين المستخدمتين؛ فلا يمكن، على سبيل المثال، إجراء ترجمة فورية دون إنترنت بين الفرنسية والألمانية مباشرة.

أما القيد الآخر فيتعلق بالأجهزة، إذ تقتصر الميزة حاليا على هواتف Google Pixel 11 وPixel 10 وPixel 9، ما يعني أن مستخدمي إصدارات Pixel الأقدم أو الهواتف التابعة لشركات أخرى لن يتمكنوا في الوقت الحالي من الاستفادة منها.

وبالتالي، لا يزال نطاق الاستفادة من الميزة محدودا نسبيا، وسط آمال بأن يكون هذا القيد مؤقتا وأن تصل خاصية الترجمة دون إنترنت إلى مزيد من الأجهزة واللغات مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل توفر بالفعل ميزة للترجمة الفورية على أجهزة آيفون يمكن استخدامها دون اتصال بالإنترنت، كما تقدم هواتف سامسونج Galaxy ميزة مشابهة مع دعم للعمل في وضع عدم الاتصال.

ومع ذلك، فإن الترجمة الفورية من جوجل ليست حصرية لهواتف Pixel، ولذلك سيكون توسيع دعم الوضع غير المتصل ليشمل مزيدا من الهواتف خطوة مهمة لجعل الميزة متاحة لشريحة أكبر من المستخدمين.