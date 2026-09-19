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تنظيم الاتصالات يكشف آليات التحقق من أعمار الأطفال وحسابات السوشيال ميديا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنظيم الاتصالات يكشف آليات التحقق من أعمار الأطفال وحسابات السوشيال ميديا

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات
رحمة سمير

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل آليات تنفيذ الضوابط الجديدة لحماية الأطفال من مخاطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الإجراءات تستهدف توفير استخدام آمن ومحدود للتكنولوجيا وفقًا للفئة العمرية.

وأوضح إبراهيم، خلال ببرنامج «الحياة اليوم»، أن حسابات الأطفال ستتضمن وسائل تحكم تتيح لولي الأمر تحديد الوقت الذي يستخدم فيه الطفل المنصة، بما في ذلك إمكانية منعه من استخدامها خلال ساعات الليل.

مهلة للمنصات لتقديم آليات التنفيذ

وأشار إلى أن جميع المنصات الرقمية مخاطبة بالقرار، موضحًا أن الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منحا المنصات شهرًا من تاريخ صدور القرار لتقديم مقترحاتها الخاصة بآليات التنفيذ.

وأوضح أن اختلاف الجوانب الفنية من منصة إلى أخرى يستدعي دراسة آلية تطبيق القرار على كل منصة، مؤكدًا وجود تواصل مستمر مع المنصات للعمل على تنفيذ الضوابط الجديدة.

سند قانوني لتنظيم المنصات

وأكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك سندًا قانونيًا لتنظيم هذه المنصات، من خلال القوانين المنظمة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لديهما صلاحيات تنظيمية في هذا الملف.

التحايل على السن وآليات التحقق

ولفت إبراهيم إلى أن أحد التحديات يتمثل في تحايل بعض الأطفال من خلال تسجيل أعمار غير حقيقية حتى يتمكنوا من استخدام المنصات دون القيود المفروضة على الفئات العمرية.

وأوضح أن هناك وسائل تقنية يمكن استخدامها للتحقق من الفئة العمرية، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحليل طريقة تفاعل المستخدم مع الفيديوهات والصور والإعلانات وطبيعة حساباته وأصدقائه، بما يساعد على تحديد الفئة العمرية بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن هذه التقنيات مستخدمة في عدد من الدول، بينما لا تزال الجهات المعنية تدرس الوسائل المناسبة لتطبيقها.

تطبيق القرار على الحسابات الحالية والجديدة

وأكد إبراهيم أن المنصات حصلت على فترة لتوفيق أوضاع الحسابات القائمة، موضحًا أن هناك 3 أشهر للتعامل مع الحسابات الحالية للأطفال، قبل تطبيق الإجراءات عليها.

وشدد على أن القرار سيطبق على الحسابات الحالية والحسابات التي سيتم إنشاؤها مستقبلًا، مع وضع جدول زمني لتوفيق أوضاع الحسابات الموجودة بالفعل.

حماية ملايين الأطفال

وأشار المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن عدد الأطفال في مصر من سن 6 إلى 18 عامًا يصل إلى نحو 30 مليون طفل، موضحًا أن الفئة المستهدفة في هذه الإجراءات، من 13 إلى 15 عامًا، تمثل نحو 20 إلى 22 مليونًا وفقًا للتقديرات التي طرحها خلال المداخلة.

وأكد أن الإجراءات تم اتخاذها بهدف حماية الأطفال، مشددًا على أن الجهاز يستهدف تنفيذ القرار بصرامة، مع الاعتماد على الوسائل الفنية والقانونية المتاحة لضمان تطبيقه.

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