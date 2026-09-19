«الرواد الرقميون».. برامج مجانية لتأهيل الشباب المصري لسوق التكنولوجيا

أكد الدكتور هشام فاروق، مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية مبادرة «الرواد الرقميون» في إعداد جيل جديد من الشباب المصري القادر على المنافسة في سوق العمل، من خلال التدريب المتخصص في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

مسارات تعليمية وتدريبية متخصصة

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن المبادرة تستهدف الخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عامًا، وتوفر لهم مسارات تعليمية وتدريبية متخصصة وفقًا لمؤهلاتهم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن 3 مسارات رئيسية، تشمل الماجستير المهني، والدبلوم المتخصص، والدبلوم المكثف، لافتًا إلى أن الالتحاق بكل مسار يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير التي تحدد التخصصات والكليات المؤهلة.

وأضاف أن البرامج التدريبية تركز على مجموعة من المجالات التكنولوجية الحديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، إلى جانب عدد من التخصصات والمسارات المرتبطة بهذه المجالات.

الحصول على برامج متخصصة

وأكد مستشار التطوير التكنولوجي أن الدراسة ضمن المبادرة مجانية بالكامل، موضحًا أن الدولة تتحمل تكلفة تدريب وتأهيل الطلاب، بما يتيح للشباب الحصول على برامج متخصصة دون أعباء مالية.

الاستفادة من المبادرة

وكشف فاروق عن قرب فتح باب التقديم من جديد لاستكمال بعض الأماكن المتاحة، داعيًا الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى متابعة مواعيد وشروط التقديم الرسمية.