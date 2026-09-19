لازم ناخد بالنا.. أحمد موسى: مخطط إسقاط الدولة المصرية في 2011 مستمر حتى الآن

علق الإعلامي أحمد موسى، على رسائل الرئيس السيسي في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «لازم في كل أمر نرجع لـ2011؛ لأنها درس ولازم نتعلم الدرس ده ونعرف إن الدولة حصل فيها دمار وفوضى وإرهاب في أحداث 2011».

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: «الرئيس انتقل للحديث عن الفترة من 2011 لـ 2013، هناك دول جنبنا سقطت، ومصر خُطِّطَ لإسقاطها في 2011، وما زال المخطط مستمر».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «بعض القنوات كانت حاطة في 2011 شعار على شاشاتها «معًا لإسقاط مصر»، ولكن مصر لن تسقط بفضل الله، وبقوة الشعب الذي يلتف حول مؤسسات الدولة».