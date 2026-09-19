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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا في السودان

السودان
السودان
القسم الخارجي

دعت الولايات المتحدة الأمريكية طرفي الصراع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا، تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين المتضررين من الحرب، في ظل استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، إن واشنطن تشاطر المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في السودان، مؤكدًا أنه «لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع»، وأن على الأطراف المتحاربة قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا تسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأشار بولس إلى أن الولايات المتحدة قدمت 375 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم الجهود الرامية إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وتأتي الدعوة الأمريكية في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا ميدانيًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، رغم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وكانت واشنطن قد طرحت في وقت سابق مقترحًا يتضمن هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا، تتيح الانتقال إلى مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب ترتيبات للانسحاب التدريجي للقوات وآليات للمراقبة الدولية. ووفق وثائق اطلعت عليها «رويترز»، اشترطت الحكومة السودانية انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي سيطرت عليها قبل القبول الكامل بالمقترح.

وتزامنت الدعوة الأمريكية مع استمرار التدهور الإنساني في السودان، حيث أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 عن نزوح أكثر من 14 مليون شخص، فيما يواجه نحو 20 مليونًا خطر الجوع، بحسب بيانات نقلتها «رويترز» عن برنامج الأغذية العالمي.

وتسعى الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين، إلى الدفع نحو وقف القتال وفتح ممرات آمنة أمام المساعدات، تمهيدًا لاستئناف مسار سياسي يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وانتقال مدني في السودان.

مسعد بولس الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة السودان إطلاق النار

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