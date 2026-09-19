صلاح يسجل هدفين ويصنع أخر .. طرابزون يتفوق على جالاتا سراي 3-0 في الشوط الأول

تفوق طرابزون سبور، على جالاتاسراي، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب طرابزون سبور، في الظهور الأول لتوماس ريس على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب السابق فاتح تقيه.

وأفتتح طرابزون سبور التهديف فى الدقيقة 4، عن إنطلاقة رائعة من محمد صلاح من منتصف الملعب بسرعته وينفرد بالمرمي وحيداً ويسجل الهدف الأول.

وأضاف طرابزون سبور الهدف الثاني في الدقيقة 39، عن طريق نوح سافيولو.

وجاء هدف طرابزون الثالث في الدقيقة 44، عن طريق محمد صلاح.

جاء تشكيل طرابزون سبور أمام جالاتاسراي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبويكي نوايو، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكيهيلاتش.

خط الوسط: مليح كاباساكال، فابينيو، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، فرانكولينو دجو، سافيولو.

ويحتل جالاتاسراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي طرابزون سبور في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.



