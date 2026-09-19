الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ليلًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم غد الأحد، حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، ويكون معتدل إلى مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلًا.

وبشأن الظواهر الجوية؛ يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بجانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالي غربي إلى شمالي شرقي.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالي غربي.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي.



درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الجديدة 33 21

6 اكتوبر 33 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 21

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 31 22

بلطيم 30 22

المنصورة 31 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 21

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 22

العريش 31 21

رفح 30 21

رأس سدر 33 23

نخل 30 17

كاترين 29 15

الطور 33 25

طابا 31 22

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 26

الاسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 21

مطروح 29 22

السلوم 30 21

سيوة 31 19

رأس غارب 35 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 28

مرسى حميرة 36 27

أبرق 35 26

جبل علبة 35 27

رأس حدربة 34 27

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 21

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 38 24

الأقصر 38 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 24

أبوسمبل 40 26



درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 41 31

المدينة 45 33

الرياض 44 29

المنامة 39 31

أبوظبى 41 29

الدوحة 40 31

الكويت 44 30

دمشق 32 17

بيروت 30 25

عمان 30 17

القدس 27 17

غزة 30 21

بغداد 37 24

مسقط 33 29

صنعاء 28 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 32 25

تونس 33 22

الجزائر 26 19

الرباط 31 18



درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 26 12

إسطنبول 27 18

إسلام آباد 33 21

نيودلهى 34 25

جاكرتا 34 24

بكين 29 18

كوالالمبور 34 24

طوكيو 26 21

أثينا 30 20

روما 29 18

باريس 24 14

مدريد 29 16

برلين 19 11

لندن 22 14

مونتريال 19 10

موسكو 20 12

نيويورك 27 17

واشنطن 28 20

نواكشوط 36 25

أديس أبابا 24 13