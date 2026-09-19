رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية.. تحذير من مخططات تستهدف الدولة المصرية

أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية تضمن عددًا من الرسائل المهمة بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن محاولات استهداف الدولة وإضعاف مؤسساتها، وفق تقديره، لا تزال مستمرة.

الحفاظ على تماسك الدولة

وأوضح عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والضغوط، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن تجاوز هذه التحديات ارتبط، بحسب رؤيته، بعدة عوامل، من بينها قوة القوات المسلحة، وحكمة القيادة السياسية، إلى جانب تماسك الشعب المصري، معتبرًا أن هذه العناصر أسهمت في الحفاظ على استقرار الدولة وصون أراضيها، وفي مقدمتها سيناء.

الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأضاف أن أهمية مصر على المستوى الإقليمي تجعلها محل اهتمام مستمر، موضحًا أن موقعها ودورها في العالم العربي يمنحانها وزنًا مؤثرًا في قضايا الأمن والاستقرار بالمنطقة.