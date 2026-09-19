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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن لـ كل "عروسة": "فرحة مصر" عيلتك وسندك

فرحة مصر
فرحة مصر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة لكل عروسة بتجهز لفرحها، إن مبادرة " فرحة مصر " تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تعتبر عيلتك الثانية وسندك من غير غرم ولا دين ولا أقساط تهد الفرحة….فرحة مصر جهاز وفرح وفرحة من القلب  لبنات الاسر الاولي بالرعاية

وكتبت وزيرة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": " لكل عروسة بتجهز لفرحها، إحنا في مبادرة "فرحة مصر" عيلتك التانية وسندك،  " فرحة مصر " مبادرة السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية …  لو شايلة هم التجهيزات، متخليش أي حاجة تطفي فرحتك بأجمل أيام حياتك..إحنا هنا عشان نشاركك الحلم ونكمل معاكي الفرحة خطوة بخطوة. متتردديش لحظة إنك تتواصلي معانا وتسجلي بياناتك (بكل سرية وخصوصية)؛ حقك تفرحي وتدخلي بيتك وأنتي مرتاحة البال ومبسوطة، وإحنا موجودين عشان نخلي الحلم ده حقيقة…… من غير غرم ولا دين ولا أقساط تهد الفرحة….فرحة مصر جهاز وفرح وفرحة من القلب  لبنات الاسر الاولي بالرعاية

ادخلي على اللينك وسجلي 

https://farhetmasr.csf.eg

https://www.facebook.com/share/1Hgii2Vai7/?mibextid=wwXIfr

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