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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مبادرة فرحة مصر برعاية السيدة انتصار السيسى.. رابط التسجيل والشروط

مبادرة فرحة مصر
مبادرة فرحة مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الشباب والفتيات عن تفاصيل مبادرة فرحة مصر 2026 وشروط الاستفادة منها وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة، وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من المبادرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية.

مبادرة فرحة مصر

وتستهدف مبادرة فرحة مصر مساعدة الشباب والفتيات غير القادرين على تجهيز منزل الزوجية وتوفير الدعم اللازم لبدء حياتهم الأسرية إلى جانب تقديم برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

الفئات المستحقة لمبادرة فرحة مصر

تشمل المبادرة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والأسر القريبة من خط الفقر والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة أو المنطبق عليهم شروط الاستفادة منه.

مبادرة فرحة مصر

 كما تستهدف المبادرة الأيتام المستفيدين من دور الرعاية أو الموجودين داخل أسر بديلة إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة وفقا للضوابط والشروط المحددة، ويشترط أن يكون الزواج هو الأول لكل من العروس والعريس وأن يكون الطرفان مصريي الجنسية وفي السن القانونية للزواج.

مبادرة فرحة مصر

شروط التقديم في مبادرة فرحة مصر

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الضوابط للاستفادة من المبادرة،ويأتي في مقدمتها أن يكون قد تم عقد القران أو نصف الإكليل قبل التقديم بمدة لا تتجاوز عاما واحدا وألا يكون قد تم الزفاف حتى موعد الاحتفالية المقررة للمبادرة، كما يشترط ألا يكون أي من الطرفين قد سبق له الاستفادة من مبادرات للزواج أو دعم عيني مماثل مقدم من وزارة التضامن الاجتماعي أو أي جهة أخرى.

وتتضمن الشروط كذلك اجتياز دراسة الحالة الميدانية التي تجريها الجهات المختصة والتعاون مع إجراءات المراجعة والزيارة الميدانية وتقديم بيانات صحيحة وحديثة والتوقيع على إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة.

ويعد التقديم على المبادرة خطوة لبدء دراسة الحالة ولا يعني القبول النهائي في المبادرة حيث تخضع الطلبات للمراجعة والتحقق وفقا للضوابط المحددة.

التأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج

لا يقتصر دعم مبادرة فرحة مصر على المساهمة في تجهيز منزل الزوجية حيث تتضمن المبادرة برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج، ويتم ذلك من خلال برنامج مودة الذي يستهدف تزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الحياة الزوجية وبناء أسرة مستقرة إلى جانب إتاحة الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج، كما يلتزم المقبولون في المبادرة بحضور دورة مودة للتأهيل للمقبلين على الزواج وفقا للضوابط المنظمة وعدم الاعتذار عنها إلا في الحالات المسموح بها.

مبادرة فرحة مصر

خطوات التسجيل في مبادرة فرحة مصر

يتم التسجيل في مبادرة فرحة مصر إلكترونيا من خلال المنصة الرسمية للمبادرة عبر الرابط المخصص للتقديم.

ويقوم العريس أو العروس بإدخال البيانات المطلوبة وربطها بالرقم القومي للتحقق من البيانات من خلال قواعد البيانات المتاحة للجهات المختصة.

وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب إلكترونيا خلال مراحل المراجعة حيث يمكن أن تظهر الحالة على أنها قيد المراجعة أو مطلوب استكمال بيانات أو في انتظار زيارة ميدانية أو مقبول أو مرفوض.

المستندات المطلوبة للتسجيل

يتطلب التسجيل في المبادرة رفع عدد من المستندات والبيانات اللازمة لدراسة الحالة والتحقق من استحقاق المتقدم.

وتشمل المستندات صور بطاقات الرقم القومي للعروس والعريس وصورا شخصية حديثة لكل منهما.

كما تشمل صور بطاقات اثنين من الأقارب من الدرجة الأولى لكل طرف مع توضيح صلة القرابة إضافة إلى المستند الذي يثبت عقد القران أو نصف الإكليل ونتيجة اختبارات المقبلين على الزواج.

ويجوز طلب مستندات إضافية خلال مراحل المراجعة ودراسة الحالة لاستكمال البيانات والتحقق من استيفاء شروط المبادرة.

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