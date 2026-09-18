عصمت: تعزيز توافق المواصفات المصرية للمنظومات الكهربائية مع نظيرتها الدولية

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيليب متزجر السكرتير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية "IEC" وفرانسوا أهوتى الممثل الإقليمي للمنظمة في أفريقيا، بحضور الدكتور حسن محمود رئيس الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى ومتابعة الأداء الكهربائى بالوزارة ومقرر الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، والمهندسة مى محمد الحافظ مدير عام التعاون الخارجى بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وعضو الأمانة الفنية للشعبة.

تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، والمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، وآليات تطوير منظومة المواصفات والمعايير الكهروتقنية في مصر ، وناقش اللقاء تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين مصر والمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، وتوسيع مشاركة الخبراء المصريين في اللجان الفنية الدولية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات المواصفات والتقييم والمطابقة، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الكهرباء والطاقة عالميًا، وشمل اللقاء استعراض الدور الذي تضطلع به الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية في تمثيل مصر داخل منظمة "IEC" والمشاركة الفعالة في أعمال اللجان والأنشطة الفنية للمنظمة، فضلًا عن أهمية مواصلة دعم مشاركة الكوادر والخبراء المصريين في إعداد وتطوير المواصفات الدولية، بما يعزز الحضور المصري والتأثير الفعال في صياغة المعايير الدولية ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن كفاءة الطاقة من أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحا أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز توافق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية بما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات والمنظومات الكهربائية، مشيرا إلى دعم التعاون مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، باعتبارها إحدى المنظمات الدولية الرائدة في مجال إعداد ونشر المواصفات الكهروتقنية الدولية، فى إطار الحرص على تعزيز توافق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية، مضيفا أن هناك مراجعة وتحديث لكافة المواصفات المصرية المتعلقة بالأجهزة والمعدات الكهربية، وعلى رأسها المحولات الكهربائية والعدادات والبطاريات بما يسهم في تحقيق أهداف التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة وموثوقية، ويعزز دور مصر في المنظومة الدولية للمواصفات، وكذلك دورها في دعم التعاون الإقليمي.

ومن جانبه، أعرب السكرتير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، وحرص المنظمة على مواصلة التعاون مع الجانب المصري وتطوير مجالات العمل المشترك، لا سيما في مجالات بناء القدرات، والمواصفات والمعايير الدولية، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقنيات الحديثة، مؤكدا أن مصر تمثل شريكًا مهمًا في دعم التعاون الأفريقي في مجالات المواصفات الكهروتقنية وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مشاركة الدول الأفريقية في منظومة المواصفات الدولية.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف مقر المنظمة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية(AFSEC)، باعتبارها منصة إقليمية مهمة لتعزيز التعاون الأفريقي في هذا المجال، ودعم التنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية (IEC).