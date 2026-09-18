وزير الكهرباء: توسيع مشاركة الخبراء المصريين في إعداد المواصفات الدولية

تصدرت مباحثات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع فيليب متزجر السكرتير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية IEC، وفرانسوا أهوتى الممثل الإقليمي للمنظمة في أفريقيا، توسيع مشاركة الخبراء المصريين في اللجان الفنية الدولية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات المواصفات والتقييم والمطابقة

جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية والمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، ودعم الدور المصري في منظومة المواصفات والمعايير الدولية، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في قطاع الكهرباء والطاقة.

وناقش اللقاء آليات تطوير منظومة المواصفات والمعايير الكهروتقنية في مصر، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين، إلى جانب دعم مشاركة الخبراء المصريين في أعمال اللجان الفنية الدولية وإعداد وتطوير المواصفات الدولية ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة.

كما استعرض اللقاء الدور الذي تقوم به الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية في تمثيل مصر داخل منظمة IEC والمشاركة في أعمال اللجان والأنشطة الفنية للمنظمة، بما يسهم في تعزيز الحضور المصري والمشاركة في صياغة المعايير الدولية.

الملفات التي تعمل عليها وزارة الكهرباء

وأكد الدكتور محمود عصمت أن كفاءة الطاقة تمثل أحد أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لتعزيز توافق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية.

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث المواصفات المصرية المتعلقة بالأجهزة والمعدات الكهربائية، وفي مقدمتها المحولات الكهربائية والعدادات والبطاريات، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات والمنظومات الكهربائية، ودعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة وموثوقية.

وشدد عصمت على دعم التعاون مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية باعتبارها من الجهات الدولية المعنية بإعداد ونشر المواصفات الكهروتقنية، مؤكدًا أهمية تعزيز توافق المواصفات المصرية مع المعايير الدولية ودعم التعاون الإقليمي.

من جانبه، أعرب السكرتير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مؤكدًا حرص المنظمة على مواصلة تطوير مجالات العمل المشترك، خاصة في مجالات بناء القدرات والمواصفات والمعايير الدولية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الحديثة.

وأشار إلى أهمية الدور المصري في دعم التعاون الأفريقي في مجالات المواصفات الكهروتقنية وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مشاركة الدول الأفريقية في منظومة المواصفات الدولية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور حسن محمود رئيس الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة ومقرر الشعبة المصرية للمواصفات الكهروتقنية، والمهندسة مي محمد الحافظ مدير عام التعاون الخارجي بالشركة القابضة لكهرباء مصر وعضو الأمانة الفنية للشعبة.

وتستضيف مصر مقر المنظمة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية AFSEC، التي تستهدف تعزيز التعاون الأفريقي في مجال التقييس الكهروتقني وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومن بينها المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية