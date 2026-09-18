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سعر عيار 21 في الصاغة الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب؛ استقراراً داخل محلات الصاغة المصرية وذلك مع  أول تعاملات الجمعة 18-9-2026 دون تغيير.

آخر تحديث لـ أوسط عيار ذهب

تضمن آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا، وصول سعره إلى 6365 جنيها للشراء و 6315 جنيها للبيع.

الذهب يتراجع مع ترقب كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب في مصر ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6365 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7274 جنيها للشراء و 7217 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6668 جنيها للشراء و 6615 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6365 جنيها للشراء و 6315 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5455 جنيها للشراء و 5412 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.92 ألف جنيه للشراء و 50.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4361 دولارا للشراء و 4360 دولارا للبيع.

سعر الذهب
سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

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