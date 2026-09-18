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آبل توسع دعم ذكاء Siri الاصطناعي إلى 5 لغات جديدة في iOS 27.2
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل توسع دعم ذكاء Siri الاصطناعي إلى 5 لغات جديدة في iOS 27.2

iOS 27.2
iOS 27.2
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل Apple، الإصدار التجريبي الأول من نظام iOS 27.2، في خطوة لافتة تأتي رغم عدم طرح إصدار iOS 27.1، بالتزامن مع توسيع دعم قدرات Siri المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتشمل 5 لغات جديدة.

وكانت آبل قد أطلقت نظام iOS 27 في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع إتاحة قدرات Siri AI في البداية للأجهزة المضبوطة على اللغة الإنجليزية فقط.

وأوضحت الشركة حينها أن دعم لغات إضافية سيصل قريبا، وهو ما بدأ بالفعل مع الإصدار التجريبي الأول من iOS 27.2، المتاح حاليا للمطورين.

ويضيف الإصدار الجديد دعم Siri AI للغات التالية:

الفرنسية

اليابانية

الكورية

البرتغالية

الإسبانية

وبذلك أصبح بإمكان مستخدمي الإصدار التجريبي الوصول إلى قدرات Siri AI المتقدمة عند ضبط أجهزتهم على الإنجليزية أو الفرنسية أو اليابانية أو الكورية أو البرتغالية أو الإسبانية.

ويأتي توسيع دعم اللغات بالتزامن مع وصول تطبيق Health الجديد ضمن iOS 27.2، في خطوة تواصل بها آبل تطوير مزايا نظام التشغيل وقدرات المساعد الصوتي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وكانت آبل قد أعلنت عن قائمة الأجهزة المتوافقة مع النظام، والتي تمتد عبر عدة أجيال، بدءا من سلسلة iPhone 11 وصولا إلى أحدث طرازات آيفون، وتشمل:

سلسلة iPhone 17
سلسلة iPhone 16
سلسلة iPhone 15
سلسلة iPhone 14
سلسلة iPhone 13
سلسلة iPhone 12
سلسلة iPhone 11
iPhone SE (الجيل الثاني)

ويمكن للمستخدمين تنزيل التحديث إلى الأجهزة المدعومة عبر الهوائي، وذلك من خلال تثبيته عبر الدخول إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج.

كما يأتي تحديث iOS 27 مثبتا مسبقا على سلسلة iPhone 18 Pro الجديدة التي كشفت عنها آبل مؤخرا، إلى جانب أول آيفون قابل للطي iPhone Duo.

iOS 272 آبل ذكاء Siri

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