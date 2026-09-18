قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أعتذر.. هشام عبد الحميد يوضح حقيقة عودته إلى مصر بعد غياب 10 سنوات
دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وقضاء الحوائج
«بياناتك مش للبيع».. 5 ملايين جنيه غرامة لمن يتداول معلوماتك الحساسة
بمشاركة 11 وزارة.. الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة
زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره
يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة
ترامب يخطط للقاء رئيسة فنزويلا الأسبوع المقبل
عملية الإقصاء الاقتصادي.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Xiaomi 18 Pro قبل الإطلاق
القبض على صانعة محتوى بالدقهلية تنشر فيديوهات مخلة عبر صفحتها
بعد قصف إيراني.. اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عصية على الفهم.. مجدي الهواري يكشف تفاصيل جديدة عن ما لم يحك عن بني مزار

مجدي الهواري
مجدي الهواري
يمنى عبد الظاهر

أشعل المنتج مجدي الهواري حالة من التشويق حول الحكاية الثانية من مسلسل «القصة الكاملة»، بعنوان «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، والمقرر طرحها يوم 25 سبتمبر الجاري عبر منصة «شاهد»


وكشف الهواري عن جانب من كواليس صناعة العمل والتحديات التي واجهت فريقه في تقديم واحدة من أكثر القضايا غموضًا، مؤكدًا أن الحكاية ستقدم للجمهور رؤية درامية مختلفة، وتطرح تساؤلًا ظل حاضرًا لسنوات: «مَن الجاني؟».

وكتب الهواري عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «ما لم يُحكَ عن بني مزار… حين يصبح الغموض بطلًا للدراما، هذه القصة التي أبت أسرارها إلا أن تظل عصيّة على الفهم، امتدّ غموضها حتى إلى طريقة تقديمها دراميًا»

وتابع: «واجهنا تحديات كثيرة فى طرحها وتطويرها، لكن التحدى الأكبر ظل حاضرًا أمامنا طوال الوقت: ماذا نقدم للجمهور فى قصة حقيقية غاب عنها الجانى، وأصبح الغموض نفسه هو البطل؟ ماذا نقول للمشاهد؟ ومن أى زاوية نروى الحكاية؟ وكيف نغلق حلقات قصة لم تُغلق فى الحقيقة حتى الآن، ونحن نقدم دراما مستوحاة من قصة حقيقية؟ وقفنا طويلًا مكتوفى الأيدى، لا نستطيع إسدال الستار على حكاية لم يُسدَل عليها الستار فى الواقع. سنوات وسنوات مرّت، وظل لغز بنى مزار قائمًا؛ يقاوم كل تفسير، ويرفض كل نهاية. كيف تروى قصة حقيقية لم تكتمل فى الحقيقة... وأنت مطالب بأن تحكيها بواقعية؟ كيف تمنحها نهاية، بينما نهايتها ما زالت معلّقة؟ أليس هذا فى حد ذاته نوعًا من السحر... أو ربما اللعنة؟ لا تنزعجوا... بل انزعجوا!»

وأضاف: «فهى حقيقة تؤلم كل مَن يقترب منها، حتى وإن جاءت هذه المرة فى ثوب الدراما، عثرات كثيرة واجهتنا أثناء العمل، لا داعى لذكرها... إلا إذا! لا أخفى عليكم، جاءت أيام فكرت فيها جديًا فى إلغاء هذه القصة. شعرت أننا ندور داخل متاهة لا نهاية لها؛ كلما اقتربنا من باب، فتح أمامنا أبوابًا أخرى، وكلما ظننا أننا أمسكنا بخيط، وجدناه يقودنا إلى المزيد من الغموض (معتصم، ست البركة، رئيفة، الدكتور فاروق، وبينهم أكرم، يسبح بلا شاطئ يلوح فى الأفق) ألغاز يا سادة! ولِمَ لا... ونحن فى حضرة بنى مزار؟».
 

واستكمل الهوارى: «كان خوفنا الأكبر ألا نمنح المشاهد سوى الحيرة نفسها التى عاشها الناس طوال هذه السنوات؛ أن نأخذه معنا فى رحلة طويلة، ثم نتركه وحيدًا عند النقطة ذاتها التى بدأ منها الجميع، ولكن شيئًا ما حدث...ستعرفونها فى وقتها.. بعد يأس، شاءت الأقدار أنه بمجرد أن اكتمل قوام الصناعة: منتج، ومؤلف، ومخرج، ومن ورائهم عشرات المهام والمهن... اكتملت الدائرة، ثم تأتى بعدها دائرة الموهوبين من الممثلين يقدمون ادوار من اصعب مايكون !الدائرة التى تحكم هذه المنظومة الصانعة، ظهر أصل الشيء... واتضحت هويته، اكتملت الصورة، فكيف لا تكتمل الفكرة؟ هذا المثلث تحدّى اللعنة! تمتم بكلمات قليلة، فُكّت بها الألغاز، وكأن اكتمال هذا المثلث المهنى ولّد طاقة أغلقت الدائرة، فأضاء منها شعاع دائرى، اخترق السرداب المحيط بالمستور... ليكتمل المعنى، المنتج مجدى الهوارى، والمؤلف هانى سرحان، والمخرج أحمد نادر جلال».

المنتج مجدي الهواري القصة الكاملة بني مزار ما لم يُحكَ عن بني مزار الهواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة

تقلبات جوية مفاجئة.. تعطيل الدراسة في تونس بسبب أمطار غزيرة وسوء الطقس

جانب من الاحتجاجات

لليوم الثاني.. احتجاجات أمام منزل عائلة مخرج فيلم نازا بإسرائيل

شركة طيران إيرانية

شركة طيران إيرانية كبرى تعلّق عدة رحلات خارجية بسبب العقوبات الأمريكية

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد