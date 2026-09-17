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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زمن شخصي يجمع نجوم الفن التشكيلي.. تعرف على الفائزين بجوائز الدورة الـ36 لصالون الشباب

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

أطلق قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد، فعاليات الدورة الـ36 من "صالون الشباب" تحت شعار "زمن شخصي"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وقد شهدت الدورة الجديدة للصالون والتى تولى خلالها الدكتور إسلام عبادة، مهام القوميسير العام، مشاركة 253 فنانًا يمثلون مختلف مجالات الفن التشكيلى للفوز بجوائز الصالون والتى أعُلنت على النحو التالى:

الجائزة الكبرى
شهدت الجائزة الكبرى و(تبلغ قيمتها 60 ألف جنيه) تقاسم الفوز مناصفة بين:عمر محمد جمال (مجال التصوير)
وأحمد إبراهيم هلال (مجال الجرافيك).

جوائز الصالون الرسمية
تم تقديم (7) جوائز رئيسية بقيمة 30 ألف جنيه لكل جائزة في مختلف المجالات الفنية جاءت كالتالي:

التصوير: مناصفة بين ناجح العشري ومحمد طارق.
الرسم: مناصفة بين فاطمة شوكت ونور الدين حسين.
الجرافيك: بسملة محمد السيد.
النحت: مناصفة بين مصطفى محمد سعد وعلى نبيل بيومي.
الخزف: مناصفة بين جنى أحمد ودعاء عيد.
التصوير الفوتوغرافي وكمبيوتر جرافيك والفيديو آرت: مناصفة بين محمد خالد ربيع (كمبيوتر جرافيك) وأميرة أشرف (فوتوغرافي).

كما  تم حجب جائزة الصالون في مجال (التجهيز في الفراغ والأداء الحركي).

الجوائز التشجيعية والخاصة للمؤسسات
كما شهدت الدورة الـ36 أيضًا توزيع العديد من الجوائز التشجيعية والمقدمة من مؤسسات وجهات ثقافية بقيمة 10 آلاف جنيه لكل جائزة على النحو التالى:

الجوائز التشجيعية (5 جوائز): رنا عجم (نحت)، خالد العجيزى (تصوير)، هاجر بركات (تجهيز في الفراغ)، عائشة سامح (فيديو آرت)، وأمنية أشرف (تصوير).

جائزة باديا للفنون (7 جوائز): ماريو عطية عشم (نحت)، محمد جابر البحيري، عبد الرحمن جمال، مريم مهيمن، حبيبة منير حسن (نحت)، يوسف جودة، ومريم محمد الدسوقي (تصوير).

جائزة مؤسسة محمد عبلة للفنون: يوسف أبو النجا (تصوير) ويوسف هشام (حفر).

جائزة الفنانة سلوى رشدي: زينب وحش ومحمد إمبابي.
جائزة الفنان الراحل سعيد الصدر: حبيبة حاتم (في مجال الخزف).

جائزة مؤسسة دار أنس علوي: مصطفى محمود عثمان (نحت) وأحمد أسامة (تصوير).

جائزة ملتقى الأقصر الدولي للتصوير (الدورة 19): فازت بها شيماء سيد.

جوائز الإقتناء والمعارض الفردية:
جائزة إقتناء جاليرى BLUE ART gallery: محمد علاء حسن، إسلام خالد عطية، ومحمد عصام مدين (تصوير).

جائزة إقتناء متحف هندية: محمد طارق (تصوير) ومحمود رجب (رسم).

جائزة معرض فردى بـ BLUE ART gallery: حبيبة السماحي، خالد العجيزي، وناجح العشري (في مجال التصوير).

جائزة إقتناء جاليرى موشن: أحمد حسين عبد الله (تصوير).

قطاع الفنون التشكيلية صالون الشباب الدكتور محمود حامد زمن شخصي الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة

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