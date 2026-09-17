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السكة الحديد تكشف حقيقة فرض 50 جنيهًا لدخول المحطات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تكشف حقيقة فرض 50 جنيهًا لدخول المحطات

السكة الحديد
السكة الحديد

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا اعلاميا حول ماتم تداوله بشأن فرض رسوم على دخول محطات السكك الحديدية.

حيث توضح الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه يسمح للمواطنين باستقبال وتوديع ذويهم بمحطات السكك الحديدية،  والدخول لساحات  المحطات وحتى البوابات الإلكترونية الموجودة بمداخل ومخارج الأرصفة، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطات لاستقبال أو توديع ذويهم حتى هذه البوابات.

بيان عاجل من «السكة الحديد» بشأن تحصيل رسوم دخول المحطات وتقليل التكدس

وتؤكد الهيئة أنة يتم تحصيل مبلغ الـ50 جنيهًا كغرامة على الافراد المخالفين الذين لا يحملون ما يخول لهم حق المرور من البوابات الإلكترونية وقاموا بالدخول الى الأرصفة  حيث يتم تحصيل هذه الغرامة عند  خروجهم من بوابات  الأرصفة  فقط، وليس كرسوم لدخول او ساحات المحطات أو لاستقبال وتوديع الركاب.

وتؤكد الهيئة ان هذا الاجراء يهدف الحد من التكدس والازدحام على أرصفة المحطات، وتنظيم حركة الركاب، والحفاظ على سلامتهم وسلامة المترددين على المحطات، بما يسهم في توفير بيئة أكثر انضباطًا وأمانًا لحركة جمهور المسافرين.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر رسوم دخول محطات السكك الحديدية السكك الحديدية دخول المواطنين

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