انحاز للمصريين | مصطفى بكري: الرئيس السيسي عمل كتير وجزاؤه عند ربنا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سعر برميل النفط قد يصل إلى 120 دولارًا؛ بسبب ما يحدث في المنطقة ومضيق باب المندب من حرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران والجماعات الموالية لها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، «كان الله في عونه»، يعقد يوميًا اجتماعات بسبب التحديات التي تواجه الدولة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»،: «إحنا مش بنطبل، وأنا كنت قريب من المجلس العسكري في 2013، ولما قلت للمشير طنطاوي: أنتوا بتتبهدلوا في الشوارع والتطاول من الأراذل والإخوانجية، رد عليَّ وقال لي: أنتوا ما تعرفوش الشعب المصري قد إيه عظيم، الفوضى دي هتنتهي قريب، والرئيس السيسي حين كان مديرًا للمخابرات الحربية لم يترك تيارًا ولا قوى سياسية إلا وتحدث وتابع معها كل الأزمات ويعمل على حلها.. الراجل ده عمل كتير وجزاؤه عند ربنا».

التحديات تحاوطنا من كل الاتجاهات

ولفت إلى أن الرئيس السيسي انحاز للمصريين في 3 يوليو، ووضع روحه على كفه في مواجهة الجماعة الإرهابية التي أرادت إسقاط الدولة، معلقًا: «المخطط ما زال موجودًا والتحديات تحاوطنا من كل الاتجاهات والمزايدات على الدولة».

