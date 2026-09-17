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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: ما يحدث في المنطقة يؤثر على الاقتصاد المصري.. والمواطن يجب أن يدرك حجم التحديات

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه خلال هذه المرحلة تحديات كبيرة تتطلب تكاتف جميع مؤسساتها والمواطنين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، على أهمية أن ينزل المحافظون والوزراء والمسؤولون وأجهزة المحليات إلى الشارع، والاستماع إلى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول لها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل خطوة مهمة في التعامل مع احتياجاتهم.

وأضاف أن الثقة بين المواطن والدولة تُبنى عندما يرى المواطن الإنجازات تتحقق على أرض الواقع، وتنعكس بشكل ملموس على حياته اليومية ومستوى الخدمات المقدمة إليه.

التحديات التي تواجهها الدولة

وأكد بكري في الوقت نفسه ضرورة أن يدرك المواطن حجم التحديات التي تواجهها الدولة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مع استمرار العمل على مواجهة هذه التحديات وتحسين الأوضاع على مختلف المستويات.

مصطفى بكري المنطقة الاقتصاد المصري مؤسسات المحليات

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