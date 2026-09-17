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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يشارك أبناء شمال سيناء أفراحهم في أجواء تسودها المحبة والمودة.. صور

وزير الأوقاف يشارك أبناء شمال سيناء أفراحهم في أجواء تسودها المحبة والمودة
وزير الأوقاف يشارك أبناء شمال سيناء أفراحهم في أجواء تسودها المحبة والمودة
محمد شحتة

في أجواء عامرة بالفرحة والسرور، ويسودها الود والمحبة والتواصل، شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أبناء شمال سيناء فرحتهم خلال احتفال الغداء الذي أُقيم بمناسبة زفاف نجلي النائب موسى عكيرش ونجل ابن شقيقه سعيد عكيرش، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط - محافظ مطروح، وعدد من أبناء شمال سيناء، وقياداتها التنفيذية والشعبية، ولفيف من الأهل والأصدقاء والمحبين، وعدد من المحافظين السابقين، وقيادات القوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشيوخ القبائل.

وتأتي مشاركة وزير الأوقاف في هذه المناسبة في إطار الاهتمام بالاجتماعيات والتواصل المجتمعي، وحرصه على مشاركة أبناء الوطن مناسباتهم الاجتماعية، والوجود بينهم في أفراحهم ومناسباتهم السعيدة، بما يعكس أهمية التواصل الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن المناسبات الاجتماعية تمثل جسرًا مهمًّا للتقارب والتعارف وتعزيز روابط المحبة والمودة بين أبناء المجتمع.

التواصل مع أبناء شمال سيناء

وتؤكد هذه المشاركة حرص وزير الأوقاف على التواصل مع أبناء شمال سيناء ومشاركتهم مناسباتهم وأفراحهم، في إطار من الود والتقدير والاحترام المتبادل، والتأكيد على أن التواصل المجتمعي لا يقتصر على المناسبات الرسمية، وإنما يمتد ليشمل مختلف المناسبات الاجتماعية التي تجمع أبناء الوطن، وتُعزز روح الألفة والتراحم والتآخي بينهم.

وقد شهد الاحتفال أجواءً مميزة غلبت عليها مشاعر الفرح والبهجة، حيث اجتمع الحضور للاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة، وتبادلوا التهاني والتبريكات، وسط أجواء عائلية ومجتمعية عكست ما يتميز به أبناء الشعب المصري من ترابط وتلاحم وحرص على مشاركة بعضهم بعضًا أفراحهم ومناسباتهم.

كما جسدت المناسبة قيمة الاجتماعيات ودورها في توطيد أواصر التواصل المجتمعي، باعتبارها مساحة يلتقي فيها الناس بعيدًا عن أجواء العمل الرسمي، لتبادل مشاعر الود والتقدير، ومشاركة الأهل والأصدقاء فرحتهم، وترسيخ قيم صلة الرحم والتكافل والتراحم والمشاركة الوجدانية في مختلف المناسبات.

وحرص وزير الأوقاف خلال مشاركته على تقديم خالص التهاني والتبريكات إلى العرسان الثلاثة وأسرهم، راجيًا لهم حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وأن يبارك الله لهم، ويجمع بينهم وبين زوجاتهم في خير، ويرزقهم السعادة والهناء والذرية الصالحة.

وفي ختام الاحتفال، سادت أجواء من البهجة والسرور، وسط تأكيد على عمق التواصل بين أبناء شمال سيناء وقيادات الدولة، وعلى أهمية استمرار هذه اللقاءات والمناسبات الاجتماعية التي تجمع أبناء الوطن في أجواء من المحبة والمودة والتآخي.

ودعا وزير الأوقاف الله عز وجل أن يديم الأفراح والمسرات على أبناء شمال سيناء وعلى الشعب المصري كله، وأن يحفظ مصر وأهلها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل بيوت المصريين عامرة بالأفراح والمناسبات السعيدة.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري شمال سيناء المناسبات الاجتماعية القبائل العربية

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