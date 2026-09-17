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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يشهد افتتاح مركز سالمان الطبي ببئر العبد لخدمة أبناء سيناء.. صور

وزير الأوقاف يشهد افتتاح مركز سالمان الطبي ببئر العبد لخدمة أبناء سيناء
وزير الأوقاف يشهد افتتاح مركز سالمان الطبي ببئر العبد لخدمة أبناء سيناء
محمد شحتة

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، افتتاح مركز سالمان الطبي بقرية الخربة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط - محافظ مطروح، والسيد القصير - رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ومدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وعدد من السادة الأئمة والواعظات، وعدد من المحافظين السابقين، وقيادات القوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشيوخ القبائل، وجمع من أبناء سيناء.

وأكد وزير الأوقاف أن افتتاح مركز سالمان الطبي يمثل إضافة جديدة إلى منظومة الخدمات المقدمة لأبناء سيناء، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة الرحمن الرحيم في المجالين الاجتماعي والطبي، وما تبذله من جهود لخدمة المجتمع ورعاية أبنائه.

وأوضح أن مركز سالمان الطبي يمثل «إضافة فوق إضافة وعطاء فوق عطاء»، تمتد من خلاله يد الخير والرحمة إلى المرضى من أبناء سيناء، بما يتيح لهم خدمات الرعاية والعلاج، ويسهم في التخفيف عن كاهل الأسر وخدمة الإنسان في هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

وأشاد الوزير بتضافر جهود صناع الخير ومؤسسات الوطن ورموز الدولة في إقامة المركز، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات تجسد أسمى معاني التكافل والعطاء والمسئولية المجتمعية، وتؤكد أن خدمة الإنسان ورعايته تأتي في مقدمة مقاصد العمل الخيري والمجتمعي.

وهنأ وزير الأوقاف أبناء سيناء بافتتاح مركز سالمان الطبي، معربًا عن تقديره لكل من أسهم في إقامة هذا الصرح الطبي، ومؤكدًا أن ما تشهده أرض سيناء من مشروعات وأعمال خيرية ومجتمعية يعكس ما تحظى به من اهتمام، وما يتمتع به أبناؤها من روح وطنية أصيلة وحرص على خدمة مجتمعهم.

ويأتي افتتاح مركز سالمان الطبي في إطار جهود مؤسسة الرحمن الرحيم في تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لأبناء قرية الخربة والمناطق المحيطة، وتعزيز منظومة العمل الأهلي والخيري، بما يسهم في دعم جهود الدولة في رعاية المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري بئر العبد شمال سيناء مركز طبي

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