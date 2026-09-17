انتبه.. الصداع يكشف إصابات العمود الفقري

تظهر أعراض الصداع الناتج عن إصابة العمود الفقري والنخاع الشوكي عادةً في غضون يومين إلى ثلاثة أيام من إجراء البزل القطني ولكنها قد تظهر أيضاً بعد أشهر.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تشمل أعراض الصداع الناتج عن مشاكل في العمود الفقري ما يلي:

صداع شديد خفيف أو نابض يبدأ في مقدمة أو مؤخرة الرأس.

ألم في الرأس يزداد عند الجلوس أو الوقوف ويتحسن عند الاستلقاء.

ألم في الرأس يزداد سوءًا عند السعال أو العطس أو الإجهاد.

غثيان .

ألم أو تيبس في الرقبة .

دوار .

تغيرات في الرؤية وحساسية للضوء (رهاب الضوء).

تشمل الأعراض الأقل شيوعاً ما يلي:

طنين الأذن .

فقدان السمع .

أعراض اعتلال الجذور العصبية في ذراعيك، مثل التنميل