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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ولادنا خرجوا لوحدهم.. غضب أولياء أمور طلاب بالمنيا بسبب الانصراف المبكر

الطلاب
الطلاب
محمد بدران   -  
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، بشأن شكوى عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة الرسمية للغات «التجريبية 2» بمحافظة المنيا، بعد انصراف الطلاب من المدرسة قبل الموعد المعتاد، وفقًا لما جاء في منشورات متداولة.

وأوضح أولياء الأمور، بحسب ما تم تداوله، أن المدرسة سمحت بخروج أبنائهم قبل موعد وصولهم بنحو ساعة، ما تسبب في حالة من الغضب والقلق، خاصة مع عدم وجود ذويهم لاستلامهم في ذلك التوقيت.

وعبّر أولياء الأمور عن استيائهم من الواقعة، مطالبين إدارة المدرسة والجهات التعليمية المختصة بتوضيح أسباب خروج الطلاب مبكرًا، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر أثناء انتظار ذويهم.

وأكد أولياء الأمور، وفقًا لما ورد في المنشورات المتداولة، أن سلامة الطلاب يجب أن تكون أولوية، مع ضرورة التنسيق المسبق مع الأسر حال وجود أي تغيير في مواعيد الانصراف.

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، مطالبين بالتحقق من تفاصيلها والاستماع إلى جميع الأطراف، خاصة إدارة المدرسة وأولياء الأمور، للوقوف على حقيقة ما حدث.

المدرسة الرسمية للغات «التجريبية 2» بمحافظة المنيا المنيا شكرى أولياء أمور المدرسة الرسمية للغات بمحافظة المنيا شكوى أولياء الأمور في المنيا محافظة المنيا

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