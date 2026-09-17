مصر تحصد جائزة SETO الفرنسية لأفضل شراكة مع مقصد سياحي لعام 2026

فازت مصر بجائزة نقابة منظمي الرحلات الفرنسية (SETO) Syndicat des Entreprises du Tour Operating، لأفضل شراكة مع مقصد سياحي لعام 2026، بعد تصدرها التصويت السنوي لأعضاء النقابة وحصولها على العدد الأكبر من الأصوات.

جائزة SETO

وفي هذا الإطار، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالجناح المصري المشارك بمعرض IFTM Top Resa الذي يُقام حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس، باتريس كاراديك Patrice Caradec، رئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسية SETO، التي تضم كبرى منظمي الرحلات في فرنسا.

وخلال اللقاء، قام رئيس النقابة بتسليم السيد الوزير الجائزة، موضحًا أن أعضاء النقابة يشاركون سنويًا في التصويت لاختيار أفضل شراكة مع مقصد سياحي من بين نحو 140 مقصدًا سياحيًا يتعاملون معها ويروجون لها على مدار العام، لافتًا إلى أن مصر حصلت على العدد الأكبر من الأصوات خلال دورة هذا العام، لتُختار كأفضل شراكة مع مقصد سياحي لعام 2026.

كما أعرب السيد باتريس كاراديك عن اعتزازه بتقديم الجائزة لمصر، مشيرًا إلى تقديره للمقصد السياحي المصري وإعجابه بما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، ومعربًا عن سعادته باختيار مصر للحصول على هذه الجائزة.

ومن جانبه، أعرب السيد شريف فتحي عن خالص شكره وتقديره لنقابة منظمي الرحلات الفرنسية على هذه الجائزة، مؤكدًا على أهمية السوق الفرنسي باعتباره أحد الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، ومشيرًا إلى التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومنظمي الرحلات وشركات السياحة في السوق الفرنسي، بما يسهم في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

