محافظ سوهاج: مساعدات وإعادة تأهيل لمنازل المتضررين من حريق الأبعدية

تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من المنازل المتضررة جراء الحريق الذي شهدته قرية الأبعدية بمركز دار السلام، للوقوف على حجم الأضرار والخسائر، ومتابعة الإجراءات العاجلة اللازمة لمساندة الأسر المتضررة.

وذلك بحضور ممثلي أعضاء الهيئة البرلمانية، والتضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر المصري، وعدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

محافظة سوهاج

ووجه محافظ سوهاج بسرعة توفير كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة للأسر المتضررة، بما يشمل المساعدات المادية وتوفير الملابس والاحتياجات الأساسية، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع تداعيات الحريق وتخفيف آثاره عن كاهل الأسر المتضررة.

كما وجه المحافظ بإزالة آثار الحريق بالكامل، والعمل على إعادة تأهيل المنازل المتضررة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، مع وضع رؤية متكاملة للتعامل مع الموقف بما يضمن سرعة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكد "راشد" على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر والجمعيات الأهلية، لتوحيد الجهود وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الأسر المتضررة.