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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"فكر وتعلم" ورشة تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة فى متحف سوهاج

متحف سوهاج
متحف سوهاج
محمد الاسكندرانى

نفذ متحف سوهاج القومي ورشة تعليمية تحت عنوان "فكر وتعلم" عبر محاضرة تشير إلى أهمية العمل والمجتمع، بمشاركة مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن الورشة التعليمية تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين، وتدريب أولياء الأمور على أساليب التعاون الإيجابي مع ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التأكيد على أنهم جزء فاعل ومؤثر فى المجتمع.

متحف سوهاج القومي

 

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.
 

متحف سوهاج فكر وتعلم ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة سوهاج تعليم

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