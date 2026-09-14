سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي اليوم في بنك مصر 14-9-2026

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، حيث شهد الدرهم الإماراتي والريال السعودية والدينار الكويتي صعودا طفيفا، مقارنة بهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية الرئيسية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعرا الدرهم الإماراتي والريال السعودي

سجل الدرهم الإماراتي (AED) سعر شراء بلغ 13.96 جنيه، وسعر بيع 14.00 جنيه.

وصل سعر شراء الريال السعودي (SAR) 13.63 جنيه، وسعر بيع 13.69 جنيه.

الريال القطري يسجل أكبر فارق بين الشراء والبيع

سجل الريال القطري (QAR) سعر شراء بلغ 13.30 جنيه، مقابل سعر بيع بلغ 14.11 جنيه بفارق كبير بين سعري البيع والشراء مقارنة بالعملات العربية الأخرى.

الدينار الكويتي يتصدر قائمة العملات الأعلى سعرًا

جاء الدينار الكويتي (KWD) في صدارة العملات العربية من حيث القيمة، إذ سجل سعر شراء بلغ 162.92 جنيه، وسعر بيع بلغ 167.66 جنيه.

وحل الدينار البحريني (BHD) في المرتبة الثانية، بسعر شراء بلغ 134.15 جنيه، وسعر بيع بلغ 136.39 جنيه.

فيما سجل الريال العُماني (OMR) سعر شراء بلغ 131.48 جنيه، وسعر بيع بلغ 133.56 جنيه.

سعر الدينار الأردني

سجل الدينار الأردني (JOD) سعر شراء بلغ 71.93 جنيه، وسعر بيع بلغ 72.63 جنيه.

ويُنصح الراغبون في شراء أو بيع العملات العربية، بمتابعة الأسعار بشكل لحظي عبر المنصات الرسمية للبنوك؛ نظرًا لتغيرها المستمر خلال اليوم الواحد، مع الأخذ في الاعتبار الفارق بين سعري الشراء والبيع عند إتمام أي عملية تحويل داخل بنك مصر أو غيره من البنوك العاملة في السوق المصرية.