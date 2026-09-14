أحمد شوبير عن رحيل خوان بيزيرا: الزمالك مش هيتلدغ من جحر زيزو مرتين

علق الإعلامي أحمد شوبير، على رحيل خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، مؤكدا أن النادي قدم كل شيء للاعب، وأن طريقة خروجه كانت سيئة.

وقال أحمد شوبير، عبر قناة النهار: «تتا ترا.. كانت ليالي الحلمية، ولكنها انتقلت إلى ليالي بيزيرا!».

وأضاف: «النهارده خلصت حلقات بيزيرا، كان مسلسل لطيف يعني، وكان ممتع، وكان جميل يعني، وفكرنا زي ما أقول لكم: ترا.. ترا.. كانت ليالي الحلمية، ولكنها انتقلت إلى ليالي بيزيرا».

وتابع: «اختار المخرج، واختار المؤلف، واختار فريق العمل إنه يضع نقطة النهاية النهارده لمسلسل ليالي بيزيرا، اللي قلناه لكم بالضبط إمبارح».

شوبير يكشف تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا

وأوضح شوبير أن قصة إعادة البيع التي تحدث عنها سابقا انتهت، مشيرا إلى أن الزمالك سيحصل على 3 ملايين دولار وفقا للشروط الموضوعة.

وقال: «حتى قصة إعادة البيع أنا قلتها لكم بالضبط زي ما حصلت. يعني في بعض الزملاء اجتهدوا، لكن كنا جايبين لكم الخبر بالفلوس، بالـ3 مليون دولار، اللي هم دلوقتي: مليون دولار في أول فبراير، مليون دولار في أغسطس، أو في شهر فبراير وشهر أغسطس، ومليون دولار بونص لنادي الزمالك طبقًا للشروط اللي تم وضعها».

وأردف: «لا في إعادة بيع ولا في حاجة ولا هو الراجل هياخد حاجة من النادي».

أحمد شوبير: رحل بيزيرا غير مأسوف عليه

وأشار أحمد شوبير إلى أن جلسة المفاوضات كانت لا تزال مستمرة في منزل أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وقت حديثه.

وقال: «الجلسة ما زالت مستمرة دلوقتي وأنا بكلمك، الجلسة ما زالت مستمرة في منزل أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك».

واستكمل: «خلص المسلسل، وخلصت القصة، ورحل بيزيرا غير مأسوف عليه! لأن الزمالك قدم له كل شيء، وده باعترافه هو شخصيًا».

شوبير ينتقد طريقة خروج بيزيرا

وانتقد شوبير أسلوب الضغط الذي اتبعه اللاعب من أجل الرحيل عن الزمالك، مؤكدا أن طريقة الخروج كانت سيئة، رغم أن النادي كان يوفر له كل شيء.

وأوضح: «هو طريقة الخروج بس اللي كانت سيئة. يعني هو كان ييجي ويقعد ويتمرن ويبقى موجود مع الفرقة وكل حاجة، إن شاء الله ما يشاركش، لكن أسلوب الضغط ده أسلوب سيئ جدًا، وهو اتبعه».

واختتم: «لكن طول ما إنت موجود، وطول ما النادي بيتفاوض وهكذا، والزمالك كان فاتح الباب على فكرة، مش قافله؛ لأن الزمالك ما كانش هيتلدغ من جحر زيزو مرتين».

وأضاف: «لكن رحل بيزيرا غير مأسوف عليه، وأبناء الزمالك قادرين على الأمر ده وتحقيق الانتصارات، وهم بادئين الموسم على أفضل ما يكون».