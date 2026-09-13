سامسونج تُصلح أكبر عيوب الهواتف القابلة للطي.. المفاجأة في Fold8 وليس الـ Ultra

انتقدت شركة سامسونج لسنوات نسبة أبعاد شاشات هواتف Galaxy Z Fold القابلة للطي، خاصة الشاشة الداخلية شبه المربعة في الإصدارات السابقة، والتي لا توفر تجربة مثالية لمشاهدة الفيديو أو استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما تقلل من الاستفادة من وضع تقسيم الشاشة.

إلا أن سامسونج قد عالجت هذه المشكلة في Galaxy Z Fold8، وليس في إصدار Ultra. إذ جاءت شاشة Fold8 أعرض بشكل ملحوظ، مما يجعل استغلال مساحتها أفضل عند مشاهدة الأفلام، كما يوفر وضع تقسيم الشاشة مساحتين أقرب إلى النسب المعتادة.

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8 ألترا بهيكل فائق النحافة وشاشة OLED ضخمة، غير أن أبعاد شاشته غير المألوفة قد تحد من عمليته وسهولة استخدامه في المهام اليومية وتقسيم الشاشة. وفي ظل تجاوز سعره حاجز 2000 دولار، قد يكون اقتناء هاتف رائد تقليدي بمعية جهاز لوحي صغير خيارًا أكثر عملية واقتصاديًا للمستخدمين.

إذا كانت أولويتك هي الحصول على أضخم شاشة OLED محمولة، فإن Galaxy Z Fold8 Ultra هو خيارك الأبرز. وقد عالجت سامسونج مشكلة أبعاد الشاشة غير المتناسقة في الجيل الجديد البديل لهاتف Fold7، ولكن في الطراز العادي فقط وليس نسخة Ultra؛ حيث يأتي هاتف Fold8 الأصغر بحجم أعرض يتيح عرض الأفلام بكفاءة أعلى وتشغيل التطبيقات في وضع تقسيم الشاشة بأبعاد قياسية ومريحة.