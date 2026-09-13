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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"بتموت وقالولي مش طارئة".. أب يستغيث بعد رفض الكشف على ابنته في مستشفى أطفال ببنها

"بتموت وقالولي مش طارئة".. أب يستغيث بعد رفض الكشف على ابنته في مستشفى أطفال ببنها
"بتموت وقالولي مش طارئة".. أب يستغيث بعد رفض الكشف على ابنته في مستشفى أطفال ببنها
إسراء عبدالمطلب

استغاث أحد الآباء بسبب ما وصفه بتجاهل الأطباء لحالة ابنته داخل مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها، مؤكدًا أنها كانت تعاني من حالة صحية تستدعي الكشف عليها، بينما طُلب منه الانتظار خارج غرفة الكشف لحين الانتهاء من بعض الإجراءات.

أب يستغيث بسبب تأخر الكشف على ابنته

ونشر الأب مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، روى خلاله تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه توجه بابنته إلى مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بعدما شعرت بتعب، إلا أنه فوجئ، بحسب روايته، بمطالبته بالانتظار وعدم الدخول بها إلى غرفة الكشف.

وقال الأب إن العاملين أبلغوه بأن حالة ابنته ليست طارئة، وطُلب منه الانتظار إلى حين الانتهاء من تعقيم غرفة الكشف، مضيفًا أنه حاول التأكيد لهم على أن ابنته تعاني من حالة تستدعي التدخل والكشف الطبي.

"الأطباء قافلين على نفسهم"

وأضاف الأب أن الأطباء كانوا داخل غرفة الكشف في ذلك الوقت، مشيرًا إلى إغلاق الباب وعدم استجابتهم لنداءاته، بحسب روايته.

وأوضح أنه حاول لفت انتباه الموجودين داخل المستشفى إلى حالة ابنته، لكنه تلقى طلبًا بالانتظار خارج غرفة الكشف لحين حلول دورها، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء لديه، خاصة مع شعوره بأن حالة طفلته تحتاج إلى سرعة التعامل معها.

شكوى من طريقة التعامل

وتابع الأب أنه طلب من العاملين تقدير حالة ابنته وما يمر به من قلق عليها، مؤكدًا أنه لم يكن يطلب سوى الكشف عليها والاطمئنان إلى حالتها الصحية.

وأشار إلى أنه، وفقًا لما ذكره في الفيديو، لم يكن هناك عدد كبير من المرضى في ساحة الانتظار وقت الواقعة، وهو ما زاد من استغرابه من تأخر التعامل مع ابنته، بحسب روايته.

مطالب بكشف ملابسات الواقعة

وأثارت رواية الأب تساؤلات حول ملابسات ما حدث داخل المستشفى، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لاستقبال الحالات والتعامل مع المرضى، خاصة الأطفال، في ظل تأكيده أن ابنته كانت في حاجة إلى الكشف الطبي.

ويطالب الأب بتوضيح حقيقة ما جرى داخل المستشفى، ومعرفة أسباب تأخر الكشف على ابنته، وما إذا كانت حالتها بالفعل لا تستدعي التدخل العاجل، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو الاطمئنان على طفلته وضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة.

وتبقى تفاصيل الواقعة وفقًا لما رواه الأب في مقطع الفيديو المتداول، في انتظار بيان أو توضيح رسمي من مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بشأن ملابسات الواقعة وما تم اتخاذه من إجراءات حيال الحالة.

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