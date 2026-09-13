ترامب: الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "ستخرج من الصراع مع إيران في نهاية المطاف"، مرجحاً أن تنتهي الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي.

“إيران تريد اتفاقاً لكن لن أوقع إلا على الأفضل”

وفي تصريحات أدلى بها من أيرلندا، اليوم الأحد، أضاف ترامب: “إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لن أوقع اتفاقاً لن يكون مثالياً”، وتوقع أن تنتهي المواجهات مع طهران قبل موعد انتخابات الكونجرس النصفية.

جونسون: الحرب ترفع الأسعار

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في مقابلة مع شبكة "NBC News"، إن الحرب مع إيران تتسبب في ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة.

وأعرب الجمهوري عن ولاية لويزيانا عن أمله في أن "يكون تنبؤ الرئيس ترامب بأن القتال سينتهي بعد انتخابات التجديد النصفي صحيحاً".

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وتطرق الرئيس الأمريكي في إفاداته من أيرلندا إلى عدة ملفات:الاقتصاد واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعقد الأربعاء المقبل، وقال: "لا أعلم إن كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة".

الصين

وقال ترامب، إن "الصين تتعامل معنا بإنصاف طوال سنوات وجودي في البيت الأبيض"، و"علاقتي ممتازة بالرئيس الصيني وسنتعاون مع بكين"، مؤكداً: "نحن متفوقون على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي ويجب أن نحافظ على ذلك"، ومشيراً إلى أن "هناك من يثير أموراً لن تحدث حول مخاطر الذكاء الاصطناعي".

أوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي، من نظيره الأوكراني فولودومير زيلينيسكي، بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية".

بريطانيا

وأخيرا، قال ترامب من أيرلندا، إن "بريطانيا ستصبح دولة ثرية إذا فتحت بحر الشمال أمام شركات النفط وقد تفلس إذا لم تفعل ذلك".