وزير الصحة: المجلس الوطني للبحث والابتكار منصة وطنية تدعم منظومة التعليم

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة سلمى البكري رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والدكتور محمود حمزة عضو الأمانة الفنية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل بما يسهم في تحقيق مستهدفات المجلس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار, المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع أهمية المجلس كمنصة وطنية داعمة لتكامل منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار وبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية، مشيداً بدوره في تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في ضوء توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم.

وشهد الاجتماع مناقشة الوضع القانوني للأمانة الفنية بما يمكنها من التعاقد مع الكوادر ذات الكفاءة، واستعراض موقف الموقع الإلكتروني ومحتوياته التجريبية، وإمكانية تخصيص مقر دائم يتناسب مع طبيعة عملها.

آليات التعاون مع وزارة التربية والتعليم

كما ناقش اللقاء آليات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني والتنسيق ضمن الإطار الوطني للمؤهلات والمهارات والمؤشر الوطني لسوق العمل، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التخصصات الجامعية الجديدة.

وتم استعراض إنشاء وحدة البحوث والدراسات بالأمانة الفنية ولجنة مختصة بتقييم وتطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، فضلاً عن مناقشة الميزانية المخصصة للأمانة الفنية للعام 2026-2027.