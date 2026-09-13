قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
انتهاء المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية واستكمال تحديث المخططات الاستراتيجية
مصادرة الأراضي وتفكيك الوجود الفلسطيني.. أدوات إسرائيلية لإعادة رسم الضفة الغربية
تنسيق جامعة الأزهر 2026 القسم الأدبي بنين.. الحد الأدنى لجميع الكليات والمعاهد
قاعدة بيانات للسوق العقاري تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين وكشف نسب تنفيذ المشروعات
معايير ضبط السوق العقاري.. قاعدة بيانات تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين.. وكشف نسب تنفيذ المشروعات
قبل ما تبيع موبايلك.. نفذ هذه الخطوات لحماية خصوصيتك للأبد
مع بدء الدراسة ..أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم
تركيا تعتقل 26 شخصاً وتداهم 6 جمعيات للمثليين بتهمة الدعـ.ارة والفحشاء
خبراء عرب يضعون روشتة لتعزيز أمن الطاقة والتكامل العربي| تفاصيل
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة
فيدانوزير الخارجية التركي من دمشق: أردوغان سيزور سوريا قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: المجلس الوطني للبحث والابتكار منصة وطنية تدعم منظومة التعليم

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة سلمى البكري رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والدكتور محمود حمزة عضو الأمانة الفنية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل بما يسهم في تحقيق مستهدفات المجلس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار, المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع أهمية المجلس كمنصة وطنية داعمة لتكامل منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار وبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية، مشيداً بدوره في تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في ضوء توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم.

وشهد الاجتماع مناقشة الوضع القانوني للأمانة الفنية بما يمكنها من التعاقد مع الكوادر ذات الكفاءة، واستعراض موقف الموقع الإلكتروني ومحتوياته التجريبية، وإمكانية تخصيص مقر دائم يتناسب مع طبيعة عملها.

 آليات التعاون مع وزارة التربية والتعليم

كما ناقش اللقاء آليات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني والتنسيق ضمن الإطار الوطني للمؤهلات والمهارات والمؤشر الوطني لسوق العمل، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التخصصات الجامعية الجديدة.

وتم استعراض إنشاء وحدة البحوث والدراسات بالأمانة الفنية ولجنة مختصة بتقييم وتطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، فضلاً عن مناقشة الميزانية المخصصة للأمانة الفنية للعام 2026-2027.

وزير الصحة التعاون الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم البحث والابتكار لتخصصات الجامعية الجديدة الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

معتمد جمال

بعد التأهل الأفريقي.. معتمد جمال يجهز مفاجأة للجفالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

محمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمواي تاي

محمد إبراهيم يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي

اتحاد الكرة

لمناقشة عدد من الملفات.. مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً الثلاثاء

بيراميدز

قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة.. جدول ترتيب الدوري المصري

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد