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قبل ما تبيع موبايلك.. نفذ هذه الخطوات لحماية خصوصيتك للأبد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل ما تبيع موبايلك.. نفذ هذه الخطوات لحماية خصوصيتك للأبد

قبل ما تبيع موبايلك.. خطوات لحماية خصوصيتك للأبد
قبل ما تبيع موبايلك.. خطوات لحماية خصوصيتك للأبد
لمياء الياسين

تحولت الهواتف الذكية إلى مخزن لأدق تفاصيل حياتنا وبياناتنا الشخصية. ومع السباق المستمر للترقية واقتناء أحدث الموديلات، يقرر الكثير منا بيع هواتفه القديمة. ولكن، قبل أن تنقل ملكية هاتفك إلى شخص آخر، عليك التأكد من محو أثرك الرقمي تماماً.

وفقاً لموقع Gizmochina التقني، إليك الخطوات الأساسية لمسح بياناتك من الهاتف بأمان وضمان عدم استرجاعها:

طريقة مسح بيانات الموبيل قبل البيع

للقيام بمسح كافة البيانات قبل البيع، يجب أخذ نسخة احتياطية من كافة البيانات المهمة كالصوَر، والفيديوهات، والملفات والتي قد تحتاجينها لاحقاً، وذلك من خلال استخدام خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايف أو عبر نقل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر ويمكنك تسجيل الخروج من كافة الحسابات المرتبطة بالجهاز، خاصةً حساب جوجل على أجهزة الأندرويد وحساب iCloud على أجهزة الآيفون، وذلك لتجنب تفعيل "قفل التفعيل" الذي قد يمنع المشتري من استخدام الهاتف.

وَيُفضل إزالة ربط الأجهزة بحسابات جوجل أو Apple قبل المتابعة. بمجرد إتمام هذه الخطوات، توجه إلى إعدادات الهاتف واختر خيار إعادة ضبط المصنع لحذف جميع البيانات نهائياً، حيث يمكنك الوصول لهذا الخيار عبر الإعدادات > النظام > خيارات إعادة الضبط على أجهزة الأندرويد، أو عبر الإعدادات > عام > إعادة تعيين > مسح جميع المحتويات والإعدادات على أجهزة الآيفون. بعد تأكيد عملية الفورمات، سيعود الهاتف إلى وضعه الأصلي كما لو كان جديداً. بهذه الطريقة، يتم الحفاظ على خصوصية بياناتك، وتضمن جاهزية الهاتف للبيع دون قلق بشأن استرجاع المعلومات الشخصية.

نسخة احتياطية لبياناتك

قبل أن تبدأ في مسح هاتفك من الضروري القيام بعمل عمل نسخة احتياطية لبياناتك ويمكنك القيام باستخدام خدمات سحابية مثل Google Drive وذلك لتخزين صورك ومقاطع الفيديو وبعض الملفات الأساسية الأخرى بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من مزامنة جهات الاتصال والتقويمات وبيانات التطبيقات مع حسابك في Google.

 

مسح بيانات الجهاز

حذف كلمات المرور 

يمكن حذف كلمات المرور المحفوظة من أجهزتك للحفاظ على الأمان وحماية معلوماتك وبعد أن قمت بحذف كلمات المرور المحفوظة ونسخ بيانات هاتفك احتياطيًا، ويمكنك منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية وحماية هويتك الرقمية من التعرض للخطر فسيؤدي إجراء إعادة ضبط بياناتك إلى القيام مسح جميع البيانات الموجودة على هاتف Android الخاص بك. من خلال الانتقال إلى الإعدادات > النظام > إعادة الضبط > إعادة ضبط بياناتك سيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات الشخصية والتطبيقات والإعدادات من الجهاز.

الهواتف الذكية نسخة احتياطية جهاز الكمبيوتر أجهزة الأندرويد أجهزة الآيفون حذف جميع البيانات كلمات المرور

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