وزير الأوقاف يطمئن هاتفيًّا على وكيل الأزهر ومرافقيه عقب تعرضهم لحادث

أجرى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اتصالًا هاتفيًّا بالشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف؛ للاطمئنان على سلامته وسلامة مرافقيه، عقب تعرض السيارة التي كانت تقلهم لحادث انقلاب صباح اليوم.

واطمأن الوزير خلال الاتصال على الحالة الصحية للشيخ أيمن عبد الغني ومرافقيه، داعيًا الله تعالى أن يمنَّ عليهم بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف؛ وعلماءه، وأن يديم عليهم نعمة السلامة والعافية.

وطمأن الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، الجميع على حالته الصحية عقب تعرضه لحادث مروري أدى إلى انقلاب السيارة التي كانت تقله أثناء توجهه لتفقد سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية.

وقال وكيل الأزهر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أحمد الله العلي القدير على قضائه وقدره ولطفه، وأطمئنكم جميعًا أنني بفضل الله بخير وعافية".

الشكر للإمام الأكبر

وأضاف: «أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على كريم رعايته وحرصه الأبوي بالاتصال والاطمئنان منذ اللحظات الأولى إثر الحادث الذي ألمّ بي عقب انقلاب السيارة ونحن في طريقنا لتفقد سير العملية التعليمية».

كما أعرب وكيل الأزهر عن تقديره لكل من حرص على السؤال عنه والاطمئنان على حالته الصحية، قائلًا: «كما أشكر كل من تفضل بالسؤال والاتصال من أصحاب الفضيلة والمسئولين وكل المحبين».

واختتم الشيخ أيمن عبد الغني حديثه بالدعاء للمصابين في الحادث، قائلًا: «أسأل المولى عز وجل أن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على ابنيّ العزيزين: إبراهيم جمعة وأكرم حسنين، وأن يحفظهما من كل مكروه وسوء».

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى صباح اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًّا بـ الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر؛ للاطمئنان على صحته وسلامته عقب تعرض سيارته لحادث انقلاب صباح اليوم الأحد، أثناء توجهه لتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

ووجه الإمام الأكبر بإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لكل من: فرد الأمن المرافق إبراهيم جمعة، وسائق السيارة أكرم حسنين، بمستشفى الأزهر التخصصي (جلوبال ميديكال سيتي)، وتوفير كل ما يلزم لمتابعة حالتيهما لحظة بلحظة حتى تماثلهما التام للشفاء.

وغادر الشيخ أيمن عبد الغني المستشفى عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة واستقرار حالته الصحية، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على اهتمامه ورعايته، داعيا المولى -عز وجل- أن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية.