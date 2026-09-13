استقر سعر الذهب اليوم الأحد بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الأحد 13-9-2026 ضمن نشرته الخدمية.

أسعار السبائك الذهب

سجلت السبيكة الذهب 1 جرام 7300 جنيه بالدمغة والمصنعية.

سعر السبيكة الذهب 2.5 جرام 18100 جنيه .

سعر السبيكة الذهب 5 جرامات 36300 جنيه .

سبيكة 10 جرامات اليوم

سعر السبيكة الذهب 10 جرام 72400 جنيه .

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4348 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5370 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 6265 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.