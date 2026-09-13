سنشدد عضدك بأخيك.. طالب يُرافق شقيقته للمدرسة بالعجلة في أول يوم دراسة.. وإشادة من رواد السوشيال ميديا |شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لشاب صغير يوثق موقفًا لافتًا بالتزامن مع أول يوم دراسي، حيث ظهر وهو يصطحب شقيقته إلى المدرسة على دراجته بمحافظة الأقصر.

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وأظهر الفيديو الشاب وهو يقود الدراجة، بينما تجلس شقيقته خلفه، خلال توجههما إلى المدرسة في الساعات الأولى من صباح أول أيام الدراسة.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالمشهد، وحرص الشقيق على توصيل شقيقته إلى مدرستها في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

وتوافد الطلاب، صباح اليوم، على المدارس بمختلف المحافظات مع انطلاق العام الدراسي، وسط أجواء مميزة مع بداية الدراسة وحرص الأسر على دعم أبنائهم ومرافقتهم خلال يومهم الأول.