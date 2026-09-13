مريم عامر منيب تقدم أغنية «رجعولى حبيبى» لخطيبها الراحل

طرحت الفنانة مريم عامر منيب أغنيتها الجديدة "رجعولي حبيبي"، والتي دخلت المركز السادس في قائمة الأكثر تداولًا على "يوتيوب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وأهدت مريم الأغنية إلى روح خطيبها الراحل عمرو ستين، بمناسبة مرور عام على وفاته، لتحمل الأغنية مشاعر الفقد والحنين للذكريات التي جمعتهما.

وتقول الأغنية : «ستين شوق ف اليوم.. ستين حلم ف نوم.. ستين مرة بقوم.. وأقول حبيبي، هو أنا صوته إزاي سامعاه، بلمسه لسه كأني معاه.. رجعولي حبيبي تاني.. حبيبي، بلغوه إن أنا مكاني.. سنين.. رجعولي حبيبي تاني.. حبيبي، روحي رايحة معاه».

الأغنية من كلمات عليم، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، وتحمل طابعًا عاطفيًا خاصًا لارتباطها المباشر بذكرى رحيل عمرو ستين.