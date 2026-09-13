ضربة موجعة لأتلتيكو.. ألفاريز مهدد بالغياب عن ديربي مدريد

تلقى أتلتيكو مدريد ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام ريال سوسيداد، بعدما خرج الأرجنتيني جوليان ألفاريز من حسابات الجهاز الفني بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال التدريبات.

وأعلن النادي المدريدي أن المهاجم الأرجنتيني لن يكون ضمن بعثة الفريق المتجهة إلى سان سباستيان، بعدما شعر بشد عضلي خلال مران أمس، ليقرر دييجو سيميوني استبعاده تفاديًا لتفاقم الإصابة.

وتأتي الإصابة في توقيت غير مثالي لألفاريز، الذي كان قد بدأ في استعادة مستواه والعودة إلى أجواء المنافسات بشكل طبيعي مع أتلتيكو، حيث شارك مؤخرًا لمدة 90 دقيقة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدف فريقه الوحيد الذي سجله ماركوس يورينتي.

ولا تتوقف مخاوف أتلتيكو عند مواجهة ريال سوسيداد، إذ ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن مدة غياب ألفاريز لم تتحدد حتى الآن، ما يجعل موقفه من المباريات المقبلة محل شك، وعلى رأسها ديربي مدريد أمام ريال مدريد المقرر يوم الأحد 20 سبتمبر على ملعب «واندا متروبوليتانو».

ويستعد أتلتيكو لخوض اختبار آخر أمام أوساسونا يوم الأربعاء 16 سبتمبر، قبل مواجهة ريال مدريد، وسط آمال داخل النادي بسرعة تعافي ألفاريز، خاصة أن المهاجم الأرجنتيني يمثل أحد العناصر المهمة في الخط الهجومي للفريق.

وتعيد الإصابة ألفاريز إلى دائرة الجدل بعد صيف شهد تكهنات واسعة حول مستقبله، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، في ظل رغبة اللاعب في خوض التجربة، لكن أتلتيكو مدريد تمسك باستمراره ورفض رحيله عن الفريق.