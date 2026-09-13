اختيار وزير العمل حسن رداد رئيساً لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي

اختارت وفود فريق الحكومات المشاركة في أعمال الدورة الـ 52 لمؤتمر العمل العربي، خلال فعالياته المنعقدة اليوم الأحد،بالقاهرة، السيد حسن رداد وزير العمل المصري، رئيساً لفريق الحكومات خلال أعمال هذه الدورة.

ويأتي هذا الاختيار إجماعاً من ممثلي 21 دولة عربية مشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال"، إلى جانب رؤساء وأعضاء الوفود والمراقبين المشاركين.

ويعكس هذا الانتخاب الثقة العربية الكبيرة في الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم قضايا العمل والعمال على المستوى الإقليمي، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون العربي المشترك، وتطوير أطر الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج للنهوض بسوق العمل العربي وتلبية تطلعات التنمية المستدامة.