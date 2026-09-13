استغل انشغال المصلين.. شخص يسرق حقيبة مواطن في أحد مساجد وسط البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة استيلاء شخص على حقيبة أحد المصلين داخل أحد المساجد بمنطقة التوفيقية في وسط البلد.

فيديو متداول

وأظهر الفيديو المتداول دخول الشخص إلى المسجد، واستغلاله انشغال المصلين، قبل أن يتوجه إلى حقيبة أحدهم ويستولي عليها، ثم يغادر المكان سريعًا.

وأثار المقطع حالة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن العمل على تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، وسط مطالبات بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على متعلقات المصلين داخل دور العبادة.