نجم سيلتيك عن هيثم حسن: موهبة من أعلى طراز ويصنع خطورة كبيرة

أشاد جيمس فورست، لاعب نادي سيلتيك، بالمستوى الذي ظهر به المصري هيثم حسن مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب قدم أداءً رائعًا منذ انضمامه، ويشكل خطورة مستمرة على مرمى المنافسين بفضل سرعته ومهارته في المراوغة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

هيثم حسن

وقال فورست إن هيثم حسن أثبت منذ مبارياته الأولى أنه مصدر خطورة حقيقي، مشيرًا إلى أن المدافعين يخشون مواجهته، ومتوقعًا أن يواصل اللاعب تطوره خلال الفترة المقبلة، خاصة حال نجاحه في تسجيل هدفه الأول بقميص سيلتيك.

وأضاف أن هيثم حسن «موهبة من أعلى طراز»، مشيدًا بإيجابيته على المرمى وجرأته في مواجهة المدافعين ومراوغتهم، مؤكدًا أن الجميع سيستمتع بمشاهدته واللعب إلى جواره خلال الموسم الحالي.