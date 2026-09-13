مصرع شخص بطعنة في القلب إثر مشاجرة بإحدى قرى بالدقهلية

لقى شخص مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة بالقلب، إثر مشاجرة نشبت بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة، ووجود شخص مصاب بطعنة بالقلب.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين مصر ع شخص يدعى محمد التهامي إبراهيم، 45 عامًا، مقيم نبروه.



وبالفحص تبين إصابته نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة» ووفاته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى نبروه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة و باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات المشاجرة وأسبابها وضبط المتهم.