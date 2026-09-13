سلطنة عُمان والولايات المتحدة تعقدان الاجتماع الـ 18 للجنة العسكرية المشتركة بواشنطن

أ ش أ

عقدت سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع الـ 18 للجنة العسكرية العُمانية الأمريكية المشتركة؛ لبحث مجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ترأس الجانب العُماني الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. فيما ترأس الجانب الأمريكي مايكل ديمينو نائب مساعد وزير الحرب لشؤون الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان - خلال الاجتماع - عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والسبل الكفيلة بالارتقاء بمسارات التنسيق الدفاعي المتبادل.

وفي سياق متصل.. التقى الأمين العام لوزارة الدفاع العمانية - على هامش الاجتماع - بعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الحرب والخارجية الأمريكية، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما شملت زيارته ولاية أريزونا الأمريكية، حيث التقى بعدد من المسؤولين في الولاية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي المشترك في إطار برنامج الشراكة القائم بين سلطنة عُمان وولاية أريزونا.